Notre guerrière féministe est partie pour son long voyage

MONTRÉAL, le 11 juill. 2023 /CNW/ - C'est avec une tristesse sans nom que nous avons le regret de vous annoncer le décès de Gaëlle Fedida, militante depuis toujours pour un monde meilleur et plus juste.

Née le 20 octobre 1969 en France, elle nous a quittés le 9 juillet 2023 des suites d'un tragique accident de vélo à Montréal où elle s'était installée en 2011 avec son mari et leurs deux enfants.

Petite, elle a toujours été la "rebelle", Gaëlle ne voulait absolument pas ressembler aux autres. Parmi ses premiers engagements, elle n'a pas hésité à s'impliquer dans les séances de lecture organisées au lycée (collégial) pour les aveugles, un engagement pour les autres qui l'animera jusqu'au bout puisqu'elle a donné (ses organes) pour que d'autres vivent.

Docteure en droit à 28 ans, elle s'est rapidement engagée dans le milieu humanitaire avec Équilibre en Croatie, Action contre la faim ou encore Médecins sans Frontières (MSF).

Elle a œuvré sur le terrain pour MSF dès 1993 et pendant de nombreuses années au Burundi, Congo Brazzaville, Afghanistan ou encore Malawi. Gaëlle Fedida a aussi été responsable de programme à Paris de 2000 à 2006 et sur le conseil d'administration de MSF Suisse.

"À MSF, on répond aux crises humanitaires, donc on répond aux besoins immédiats, mais Gaëlle était capable de défendre aussi en mots (les causes) ce qui permettait des changements politiques", se souvient l'ancienne présidente de MSF, Joanne Liu, qui a travaillé avec Gaëlle dès 1999 sur plusieurs terrains.

"Ce qui est remarquable chez Gaëlle, c'est son engagement hors norme envers les populations vulnérables. Et partout où elle a œuvré, sa force était sa capacité d'utiliser sa formation de juriste pour la justice en matière de droit à la santé (Heath justice). Elle a poussé plus loin la responsabilité humanitaire." Joanne Liu.

Un des premiers projets forts de Gaëlle pour MSF était au Congo-Brazzaville sur les violences sexuelles en contexte de conflit.

La lutte contre les violences faites aux femmes ne s'est d'ailleurs pas éteinte en arrivant au Québec puisque Gaëlle s'est d'abord engagée sur le Conseil d'administration de la maison d'hébergement Flora Tristan dont elle en a été la présidente pendant plus de 10 ans tout en rejoignant l'Alliance d'hébergement des maisons de deuxième étape pendant plus de sept ans en tant que coordonnatrice des dossiers politiques. Elle a aussi travaillé à la Société canadienne du Cancer, a été présidente de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles, etc. Son engagement était sans limites.

"Elle était capable d'être dans un rapport profondément égalitaire avec tous : d'un ministre à une femme hébergée. Son aplomb, sa franchise parfois déstabilisante, sa rigueur exceptionnelle et son culot hors du commun permettaient à cette fonceuse, déterminée, pleine de bienveillance et d'empathie, d'engager des discussions de fond", raconte la présidente de l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale, Sabrina Lemeltier.

Pour la directrice de la maison d'hébergement Flora Tristan (MFT), Chloé Deraiche, Gaëlle a été une femme plus qu'inspirante qui a propulsé la MFT pendant plus de 10 ans.

"Elle a inspiré l'ensemble des travailleuses, s'est toujours assuré que les conditions de travail soient bonifiées pour l'ensemble des employées, peu importe leur poste. Elle voulait aussi que les femmes hébergées et leurs enfants aient les meilleurs services. Elle a été touchée par chacune de leur histoire. Toutes les employées ont été inspirées par sa présence. Elle a marqué positivement la maison". Chloé Deraiche.

Avec son verbe, sa passion pour la justice sociale, elle s'est naturellement engagée politiquement auprès de Québec Solidaire et de Françoise David qu'elle a toujours admirée.

« Le décès tragique de Gaëlle Fedida nous affecte grandement à Québec solidaire. Elle était brillante, engagée, déterminée, une battante! Elle s'est battue sans relâche pour les droits des femmes, particulièrement celles qui sont victimes de violence conjugale. Gaëlle continuera de nous inspirer longtemps! » Manon Massé, Québec solidaire

Ses amis, nombreux, partout dans le monde, et sa famille restent marqués par sa vitalité, sa capacité d'indignation toujours suivie d'actions, sa détermination, son cœur en or, son engagement, sa générosité, son humilité … Elle était attentionnée, douce, féministe, libre, courageuse, aimante, magnifique, lumineuse. Une femme en or.

Nous continuons le combat, de "saines colères" pour que le monde change et soit plus juste. Elle a rendu le monde meilleur. Bon voyage. Partie, mais toujours là.

Nous remercions toute l'équipe médicale des soins intensifs de l'hôpital général ainsi que Transplant Québec.

Pas de fleurs, mais les dons pour Médecins Sans Frontières et l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale sont bienvenus.

Jean-Sébastien, Marin et Salomé. La famille et ses amis proches.

SOURCE Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale

Renseignements: Marie-Laure, 514-443-8039