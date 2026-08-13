Notre avenir se décide maintenant - Le RCJEQ dévoile le pacte québécois pour les jeunesses et interpelle les chefs de partis à s'engager pour l'avenir du Québec

MONTRÉAL, le 13 août 2026 /CNW/ -- À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) lance aujourd'hui le Pacte pour les jeunesses, Notre avenir se décide maintenant. Par cette démarche, le RCJEQ invite les chefs des partis politiques à prendre publiquement position sur les engagements proposés dans le Pacte, en précisant la place qu'ils souhaitent accorder aux défis que vivent les jeunes dans leur vision du Québec.

Le Pacte repose notamment sur une étude économique réalisée par KPMG pour le RCJEQ en octobre dernier. Celle-ci démontre qu'en permettant à davantage de jeunes de développer pleinement leur potentiel, le Québec pourrait générer près de 14,8 milliards de dollars en retombées économiques et sociales.

« Le Québec fait face à des défis majeurs : pénurie de main-d'œuvre, vieillissement démographique, transition écologique, intelligence artificielle, crise du logement et santé mentale. Dans chacun de ces dossiers, les jeunes font partie de la solution. Leur permettre de développer pleinement leur potentiel est l'un des leviers d'action les plus incontournables dont dispose le Québec pour assurer sa prospérité et sa vitalité au cours des prochaines décennies », souligne Rudy Humbert, président-directeur général du RCJEQ.

Cinq engagements structurants pour les jeunesses

En vue des prochaines élections québécoises, le RCJEQ propose des actions concrètes, sous forme de cinq engagements, afin que les jeunes soient reconnus comme un levier de développement économique, social, culturel et démocratique.

1. Faire des jeunes une priorité gouvernementale

Créer une gouvernance interministérielle pilotée au plus haut niveau de l'État, comprenant notamment l'organisation d'un Sommet national des jeunesses, l'instauration d'une clause d'impact jeunesse dans les décisions publiques et la mise en place d'un bouclier budgétaire afin de protéger les investissements qui leur sont destinés.

2. Donner une véritable voix aux jeunes

Faire de la participation significative des jeunes un principe de gouvernance en mettant en place des mécanismes de dialogue et de consultation, entre le gouvernement, les jeunes et les organisations jeunesse. Cette proposition s'appuie sur les résultats de MaVoixCompte, la plus vaste démarche de consultation citoyenne menée par le RCJEQ auprès des jeunes du Québec. La grande majorité des 5 000 répondants ont exprimé le fait qu'ils souhaitent être davantage entendus dans les décisions qui influencent leur avenir.

3. Déployer Carrefour JEunesse

Simplifier le parcours des jeunes en renforçant les CJE comme points d'ancrage de proximité, capables d'accompagner chaque jeune dans son parcours et de faciliter son accès aux ressources et aux services dont il a besoin, notamment en emploi, en éducation, en santé, en entrepreneuriat, en participation citoyenne et en autonomie. Carrefour JEunesse mise sur la complémentarité des expertises et une meilleure coordination des ressources afin d'offrir aux jeunes des parcours plus simples, plus fluides et plus continus, tout en optimisant les investissements publics.

4. Ne laisser aucun jeune sans avenir, garantir un parcours vers l'autonomie

Adopter un objectif Zéro jeune invisible, afin qu'aucun jeune ne quitte l'école, la DPJ, un établissement de détention ou un programme gouvernemental sans solution d'accompagnement par des références systématiques vers leur CJE.

5. Préparer les jeunes au Québec de demain

Faire des CJE un levier pour développer les compétences numériques, l'entrepreneuriat, la culture, la transition écologique et l'intelligence artificielle afin que les jeunes soient au cœur de l'économie de demain.

« On ne peut plus se permettre de répondre aux défis du Québec avec une action publique fragmentée. Les enjeux jeunesse ne doivent plus être traités à la périphérie des décisions gouvernementales. Le Pacte pour les jeunesses invite les formations politiques à faire un choix clair : placer les jeunes au cœur de leur vision du Québec et leur donner les moyens de contribuer pleinement à l'avenir de notre société. Investir dans les jeunes, c'est décider, dès aujourd'hui, le Québec que nous voulons devenir », conclut Rudy Humbert.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) regroupe et représente 92 carrefours jeunesse-emploi présents dans les 17 régions du Québec. Il soutient leur action afin de favoriser l'insertion sociale, scolaire et professionnelle des jeunes. Chaque année, les CJE accompagnent près de 200 000 jeunes dans la réalisation de leurs projets, leur parcours vers l'emploi ou le retour aux études. Pour en savoir plus, visitez www.rcjeq.org.

SOURCE Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec

Contact médias : Rudy Humbert, Président-directeur-général, RCJEQ, [email protected], 514-393-9155 poste 102