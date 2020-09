Notez la date! Grâce à Prime Day les 13 et 14 octobre, l'heure des économies est arrivée

Les membres Prime peuvent commencer à économiser de bonne heure grâce à de généreux rabais sur les incontournables des Fêtes dans les catégories des jouets, des appareils électroniques, de la mode, des produits de beauté, des articles pour la cuisine et la maison, et tout ce dont vous avez besoin et que vous aimez.

Afin de concrétiser davantage son engagement à aider les petites entreprises à faire preuve de résilience durant la pandémie de COVID-19 et par la suite, Amazon a aujourd'hui ouvert sa vitrine consacrée aux petites et moyennes entreprises à l'adresse amazon.ca/supportsmall. La boutique présente plus de 70 propriétaires d'entreprises canadiennes qui vendent d'un bout à l'autre du pays sur Amazon.ca.

SEATTLE, le 28 sept. 2020 /CNW/ - (NASDAQ: AMZN) -- Prime Day, l'évènement annuel d'Amazon, est de retour à temps pour la période des Fêtes et se déroulera les 13 et 14 octobre, juste après le congé de l'Action de grâce au Canada. Cette période de soldes de deux jours permet aux membres Prime de bénéficier d'incroyables économies et de généreux rabais sur plus d'un million d'offres à travers le monde, dans toutes les catégories de produits. Prime Day débutera le mardi 13 octobre à minuit (HP) et se poursuivra jusqu'au mercredi 14 octobre pour les membres Prime au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, en Espagne, à Singapour, aux Pays-Bas, au Mexique, au Luxembourg, au Japon, en Italie, en Allemagne, en France, en Chine, en Belgique, en Autriche, en Australie et, pour la première fois cette année, en Turquie et au Brésil. Les membres peuvent parcourir les aubaines et profiter des meilleurs produits pour la période des Fêtes, notamment des jouets, des téléviseurs, des produits électroniques, des articles de mode, des produits de beauté, des articles pour la cuisine et la maison et des appareils Amazon, et ce, à compter d'aujourd'hui et tout au long des deux jours d'offres sensationnelles, à l'adresse amazon.ca/primeday . Vous n'êtes pas encore membre Prime? Tout le monde peut s'abonner, sans compter que les clients admissibles peuvent se prévaloir d'un essai gratuit de 30 jours à amazon.ca/prime afin de participer à Prime Day.

« Cette année, Prime Day représente l'occasion parfaite pour les membres Prime d'effectuer leur magasinage des Fêtes en avance depuis le confort de leur maison, et de passer ainsi plus de temps avec leur famille et leurs amis tout au long de cette période », a déclaré Jeff Wilke, PDG des services de consommation mondiaux d'Amazon. « Nous vivons une année sans précédent et nous sommes déterminés à faire de ce Prime Day le plus réussi d'entre tous pour les petites entreprises. Nous nous réjouissons également de faire découvrir aux membres du monde entier de nouvelles façons de soutenir les entrepreneurs locaux et de réaliser de grandes économies sur tous les produits dont ils ont besoin et qu'ils aiment. »

Les offres anticipées de Prime Day commencent dès maintenant

Les membres Prime peuvent bénéficier d'offres anticipées à partir d'aujourd'hui et tous les jours jusqu'à Prime Day, les 13 et 14 octobre.

Appareils Amazon - À partir d'aujourd'hui, achetez deux appareils Echo Dot pour 49,98 $ et économisez 90 $. À partir du 6 octobre, économisez 45 $ sur Echo Auto et économisez 40 $ sur Echo Show 5.

- À partir d'aujourd'hui, achetez deux appareils Echo Dot pour 49,98 $ et économisez 90 $. À partir du 6 octobre, économisez 45 $ sur Echo Auto et économisez 40 $ sur 5. Amazon Music - Pour seulement 0,99 $, les membres Prime qui n'ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier d'un abonnement de quatre mois à ce service de diffusion en continu haut de gamme, qui leur donnera un accès illimité à des dizaines de millions de chansons, sans publicité.

- Pour seulement 0,99 $, les membres Prime qui n'ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited peuvent bénéficier d'un abonnement de quatre mois à ce service de diffusion en continu haut de gamme, qui leur donnera un accès illimité à des dizaines de millions de chansons, sans publicité. Prime Video - À partir du 8 octobre, visionnez ce que vous voulez sur Prime Video et obtenez un crédit Amazon de 10 $.

- À partir du 8 octobre, visionnez ce que vous voulez sur Prime Video et obtenez un crédit Amazon de 10 $. Cartes-cadeaux - Effectuez une recharge de 100 $ ou plus sur votre solde de carte-cadeau et bénéficiez d'un crédit promotionnel de 7,50 $.

- Effectuez une recharge de 100 $ ou plus sur et bénéficiez d'un crédit promotionnel de 7,50 $. Pour la maison - Économisez sur les matelas Zinus les plus populaires, jusqu'à 20 % sur certains produits pour maison intelligente, 30 $ sur les achats d'outils Bosch d'un minimum de 150 $ et bien plus. Visitez amazon.ca/primeday pour prendre connaissance de toutes les premières offres.

Soutenir les petites entreprises canadiennes

L'année s'est avérée difficile pour de nombreuses petites entreprises, mais le fait de vendre dans les boutiques Amazon a permis à des dizaines de milliers d'entre elles de poursuivre leurs activités et même de les développer tout au long de la pandémie de COVID-19. L'année dernière, à l'occasion de Prime Day, les petites et moyennes entreprises ont enregistré à l'échelle mondiale des ventes qui ont largement dépassé les deux milliards de dollars. Cet évènement de magasinage a donc été pour les vendeurs indépendants le plus important jamais organisé par Amazon lorsqu'on compare des périodes de deux jours. Cette année, les clients peuvent choisir parmi des centaines de produits de petites et moyennes entreprises de tout le Canada en se rendant dans une toute nouvelle vitrine, qui se trouve à amazon.ca/supportsmall . Entre maintenant et Prime Day, les clients qui se rendent à amazon.ca/primeday pour parcourir les premières aubaines pourront découvrir des centaines de produits fabriqués par des vendeurs partenaires canadiens indépendants, et ce à partir d'une vitrine unique, ce qui leur permettra plus aisément que jamais de repérer ces produits et d'acheter local. Ces innovateurs, artisans et entrepreneurs jouent un rôle inestimable au sein de la famille Amazon. Pendant ces temps difficiles, nous encourageons donc nos clients à faire des achats auprès de ces entreprises uniques, qui contribuent à la variété et à l'ampleur de la sélection de produits toujours plus importante dont disposent nos clients du monde entier.

Nous embauchons!

Plus tôt ce mois-ci, Amazon a annoncé qu'elle embauche 100 000 nouvelles personnes pour occuper des emplois à temps plein et à temps partiel au sein de ses réseaux d'expédition et de logistique aux États-Unis et au Canada. L'entreprise ouvre également 100 nouveaux édifices consacrés aux opérations, soit des centres d'expédition, des postes de livraison, des centres de tri et d'autres types de bâtiments, rien qu'en septembre. Les nouveaux employés permanents s'ajouteront aux centaines de milliers qui travaillent déjà dans les réseaux d'Amazon afin d'assurer un service rapide et efficace auprès des clients jusqu'à la fin de l'année et au-delà. Pour en savoir plus, les candidats intéressés peuvent se rendre à amazon.ca/apply .

Le quotidien amélioré grâce à Prime

Prime a été conçu pour améliorer votre vie de tous les jours. Partout dans le monde, plus de 150 millions de membres payants jouissent des nombreux avantages de Prime, y compris des possibilités de magasinage et de divertissement. Au Canada, ces avantages comprennent l'accès illimité à des séries télévisées et à des films primés sur Prime Video, l'accès à plus de deux millions de chansons sans publicité sur Amazon Music, l'accès illimité à des centaines de livres sur Prime Reading, des jeux et du contenu gratuits sur Prime Gaming, le stockage gratuit et illimité de photos sur Amazon Photos, un accès anticipé à certaines Offres éclair, Prime Day et bien plus encore. Prime repose sur le concept d'expéditions illimitées, gratuites et rapides. Les membres ont donc accès à la livraison Prime GRATUITE le jour même pour les expéditions à Toronto, Vancouver et Calgary, de la livraison Prime GRATUITE en un jour dans 34 villes, ainsi que de la livraison GRATUITE et illimitée en deux jours pour des millions d'articles. Prime coûte 79 $ CA par an ou 7,99 $ CA par mois et les clients admissibles peuvent essayer gratuitement Amazon Prime à amazon.ca/prime . Les étudiants universitaires et collégiaux peuvent s'inscrire à Prime en bénéficiant d'une réduction de 50 % et profiter de tous les avantages de Prime pendant un essai gratuit de six mois à amazon.ca/primestudent . Les clients d'Amazon Business, des petites entreprises aux grandes sociétés en passant par les organismes éducatifs, gouvernementaux et sans but lucratif, peuvent également se prévaloir des livraisons rapides et gratuites de Prime, ainsi que de ses avantages professionnels exclusifs, en s'inscrivant à Prime Business à partir de 109 $ CA par année pour un nombre maximum de trois utilisateurs à amazon.ca/businessprime .

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et les services lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews .

