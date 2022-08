Note de recherche de l'IRIS sur l'inflation : un manque de nuance flagrant selon la FCEI

MONTRÉAL, le 11 août 2022 /CNW Telbec/ - Suivant la publication récente sur l'inflation de l'IRIS, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) tient à soulever des faits importants sur cet enjeu, réellement néfaste pour les PME. La FCEI rappelle que les PME composent la forte majorité des entreprises de notre économie. En effet, 99,8% des entreprises québécoises sont des PME comptant moins de 500 employés et la moitié (53%) possèdent moins de 5 employés. Plus l'entreprise sera petite, plus les marges de manœuvre pour éponger les augmentations des coûts sont réduites.

« C'est couper les coins ronds que de dire que l'inflation profite aux entreprises. Il suffit de parler aux entrepreneurs pour voir comment la situation leur est néfaste, surtout après deux ans de restrictions économiques qui ont fragilisé les PME au point ou seulement 54 % d'entre elles ont retrouvé leurs revenus normaux. Disons les choses telles qu'elles le sont : nos PME souffrent de l'inflation. En fait, l'entrepreneur est triplement perdant. D'abord, il l'est en tant que consommateur. Ensuite, il l'est pour son entreprise qui voit ses coûts exploser. Enfin, il l'est à cause de la possible diminution de la consommation qui risque de lui complexifier encore plus la vie. Enfin, les PME sont contraintes de fonctionner au ralenti ou de refuser des contrats en raison de la pénurie de la main-d'œuvre, ce qui n'arrange pas leurs affaires », commente François Vincent, vice-président de la FCEI pour le Québec.

Inflation et PME: les faits au menu

Les PME québécoises vivent difficilement les impacts de l'augmentation des coûts, au point où, interrogées sur leurs principales préoccupations pour 2022, 74 % d'entre elles identifient l'augmentation des prix (carburant, produits alimentaires, assurances, autres intrants d'entreprise, etc.) comme étant leur plus grand défi de l'année. Ajoutons l'inflation et la pénurie de main-d'œuvre.

Dans le cadre d'une note de recherche de la FCEI publiée en mars 2022, 85% des PME québécoises soulignaient l'impact négatif de l'inflation sur leur entreprise, et 3 PME sur 5 mentionnaient que l'impact était significativement négatif pour leur entreprise.

L'inflation, qui exerce de la pression sur les coûts est, avec la pénurie de main-d'œuvre, une des principales raisons qui limitent la croissance et plombent la confiance des PME au Canada pour un 4e mois consécutif et pour un 3e mois consécutif au Québec.

Plus précisément, les principales pressions sur les coûts pour les PME canadiennes selon le baromètre des affaires de la FCEI sont ceux des carburants et de l'énergie (74%) et les charges salariales (62%).

Principales réactions entrepreneuriales des PME pour faire face au défi de l'inflation

La FCEI a demandé aux dirigeants de PME quelles mesures ils avaient mis en place pour faire face à la hausse des prix. Voici les réponses des entrepreneurs québécois :

Augmenté leurs prix (73 %);

Travaillé plus d'heures afin d'alléger leurs coûts de main-d'œuvre (52 %);

Réduit temporairement leurs marges bénéficiaires afin de rester concurrentiels (38 %);

Réduit leurs investissements et leurs prévisions de croissance (29 %).

« Les PME n'augmentent pas leurs prix de gaieté de cœur. Bien souvent, cela leur fait perdre des clients et cela rend leur situation encore plus difficile. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant avec la présente situation. L'inflation fait mal et elle fait mal à nos PME, point à la ligne. Ce sujet doit être porté au cœur de la campagne électorale. Les mesures proposées par les partis politiques devraient aussi prendre en compte la réalité difficile de nos entrepreneurs. Si on veut un avenir économique positif, il est nécessaire de paver la voie au succès des PME qui font battre leur cœur de notre économie », conclut François Vincent.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 95 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514-861-3234| Cell. : 514-817-0228, [email protected]