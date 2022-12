OTTAWA, ON, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Les équipes d'Hydro Ottawa sont au travail depuis tôt ce matin afin de rétablir le courant dans les divers secteurs perturbés par des pannes occasionnées par la tempête de neige qui s'abat sur la région.

Nos équipes s’affairent à réparer les pannes causées par la tempête hivernale (Groupe CNW/Hydro Ottawa) Nos équipes s’affairent à réparer les pannes causées par la tempête hivernale (Groupe CNW/Hydro Ottawa)

Les principales causes des pannes attribuables au mauvais temps sont les suivantes : lignes électriques affaissées, poteaux cassés et arbres tombés sur des fils. Au plus fort de la matinée, on dénombrait 16 pannes individuelles touchant plus de 2 500 clients. Cependant, ce nombre devrait continuer de fluctuer tout au long de la journée en raison des chutes de neige et des rafales de vent qui sont encore attendues.

En guise de rappel pour les clients, voici trois façons de signaler une panne de courant :

En appelant la ligne Info-pannes, accessible 24/7 au 613 738-0188

En transmettant le signalement en ligne dans le portail client MonCompte

En utilisant l'appli mobile Hydro Ottawa

Hydro Ottawa rappelle aussi à tous ses clients l'importance de recharger les appareils mobiles dès l'annonce d'une tempête et de disposer d'une trousse d'urgence. Apprenez quoi faire en cas de panne causée par une tempête hivernale.

Conseils de sécurité

Hydro Ottawa demande à la population de respecter les périmètres des sites de travail en se tenant à une distance sécuritaire des équipes et pendant qu'elles travaillent à la mise sous tension du réseau électrique.

demande à la population de respecter les périmètres des sites de travail en se tenant à une distance sécuritaire des équipes et pendant qu'elles travaillent à la mise sous tension du réseau électrique. Si des clients remarquent des lignes électriques affaissées, ils doivent rester à une distance d'au moins 10 mètres (longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec les lignes, comme les arbres. Si une ligne électrique est tombée, veuillez nous appeler au 613 738-0188.

Pendant que les équipes s'affairent à rétablir le courant, Hydro Ottawa rappelle aux résidents de limiter leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous les appareils électroniques et électroménagers pour ne pas nuire à l'approvisionnement en électricité.

Veuillez réserver l'utilisation du 9-1-1 aux situations où il y a un risque pour la sécurité publique et aux urgences mettant la vie en danger.

Hydro Ottawa suit la situation de près et affecte des équipes sur le terrain pour réparer toute nouvelle panne afin que le service soit rétabli pour tous les clients touchés.

Hydro Ottawa continuera de tenir ses clients et le public informés de la situation par l'entremise des médias, de sa page Info-pannes à www.hydroottawa.com/pannes et sur Twitter @hydroottawa .

