North Grenville est nommée la Communauté la plus active au Canada!

Le Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION remettra 100 000 $ à la municipalité de North Grenville

MONTREAL, le 26 juill. 2021 /CNW/ - Après une année sans précédent, le Défi Ensemble, tout va mieux a à nouveau motivé les Canadiens à être physiquement actifs pour leur santé mentale et physique. La pandémie de la COVID-19 a incité la population à mener un mode de vie moins actif et plus sédentaire, ce qui a entraîné un déclin graduel et significatif de nos niveaux d'activité physique.

Le Défi de cette année est arrivé au bon moment pour aider les communautés à se rassembler et bouger, même virtuellement. Pour soutenir des programmes locaux d'activité physique, ParticipACTION a distribué plus de 600 000 $ en subventions à 1 053 organisations de chaque province et territoire. Au mois de juin, plus de 376 000 participants ont enregistré presque 400 millions de minutes d'activité physique, et North Grenville a été couronnée la communauté la plus active au Canada, remportant ainsi le grand prix de 100 000 $ pour la réalisation de projets locaux de sport et d'activité physique.

« Félicitations à North Grenville et à tous nos gagnants provinciaux et territoriaux », a déclaré Elio Antunes, président et chef de la direction de ParticipACTION. « C'est vraiment réjouissant de voir autant de gens participer au Défi Ensemble, tout va mieux d'un bout à l'autre du pays, ce qui a aussi été l'occasion d'inspirer, de motiver et de soutenir la récupération et les connexions sociales grâce à l'activité physique ».

« À nos yeux, cette édition du Défi a été significative, parce que cette année nous célébrons notre 50e anniversaire », a-t-il ajouté. « Depuis 1971, nous encourageons et motivons les Canadiens à être physiquement actifs. Quand une communauté se rassemble pour faire de l'activité physique, ça permet de contrer l'isolement social et de stimuler la confiance et le bonheur des individus en les liant à d'autres qui ont les mêmes intérêts. Ce sont des bienfaits essentiels pour nous tous, et qui nous aideront à mieux récupérer collectivement des effets de la pandémie. »

La Communauté la plus active au Canada

Située dans l'Est de l'Ontario, la municipalité de North Grenville est une petite communauté qui a retroussé ses manches à l'occasion du Défi, accumulant plus de 9 millions de minutes d'activité physique pour environ 16 000 habitants. Les résidents de North Grenville ont trouvé des façons créatives de bouger et de rassembler leur communauté, comme un marathon de tennis de 12 heures et une compétition de « roues » organisée par la mairesse!

« Nous sommes absolument ravis de la sélection de North Grenville en tant que Communauté la plus active au Canada », a déclaré Nancy Peckford, mairesse de North Grenville. « La pandémie de la COVID-19 a été difficile pour tous, et le Défi Ensemble, tout va mieux a été une excellente façon d'inspirer et d'encourager les familles, personnes âgées, jeunes et autres à bouger et être plus actifs. Grâce au leadership du Comité aviseur en matière de santé, de bien-être et de mise en forme, notre communauté s'est rassemblée, nous avons visé l'or et nous sommes extrêmement fiers des efforts déployés », a ajouté la mairesse Peckford.

Cette édition du Défi Ensemble, tout va mieux a remis des prix additionnels à la communauté la plus active de chaque province et territoire.

Les gagnants de l'édition 2021 sont :

Vulcan, Alberta, prix soutenue par le gouvernement de l'Alberta

West Vancouver, Colombie-Britannique

Le Pas, Manitoba

Sackville, Nouveau-Brunswick, prix soutenue par le gouvernement du Nouveau-Brunswick

Grand Falls-Windsor, Terre-Neuve-et-Labrador, prix soutenue par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Hay River, Territoires du Nord-Ouest, prix soutenue par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Amherst, Nouvelle-Écosse, prix soutenue par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Iqaluit, Nunavut

Town of Three Rivers, Île-du-Prince-Édouard, prix soutenue par le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Montréal, Québec, prix soutenue par l'Alliance québécoise du loisir public (AQLP)

Milestone, Saskatchewan, prix soutenue par le gouvernement de la Saskatchewan

Whitehorse, Yukon

Le Défi Ensemble, tout va mieux est soutenu par le gouvernement du Canada, Saputo Inc., le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, la Fondation Trillium de l'Ontario (un organisme du gouvernement de l'Ontario), et le partenaire médiatique national Corus.

À propos de ParticipACTION

ParticipACTION est un organisme national sans but lucratif qui motive et aide les Canadiens à faire de l'activité physique une partie essentielle de leur vie quotidienne. En tant que principale marque canadienne associée à l'activité physique, ParticipACTION travaille avec ses partenaires des milieux du sport, de l'activité physique et des loisirs, ainsi que ses partenaires gouvernementaux et commanditaires corporatifs afin d'aider les Canadiens à diminuer leur temps de sédentarité et à bouger plus grâce à des initiatives innovatrices de mobilisation et de leadership éclairé. ParticipACTION est généreusement soutenu par le gouvernement du Canada. Découvrez comment ParticipACTION fait bouger les Canadiens depuis 50 ans au ParticipACTION.com et téléchargez l'appli gratuite de ParticipACTION pour avoir accès à un outil amusant et crédible qui vous encourage le long de votre parcours d'activité physique.

