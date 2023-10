Le nouveau partenariat permettra à Norbec de poursuivre sa croissance

BOUCHERVILLE, QC, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Norbec inc. (« Norbec » ou la « Compagnie »), un fabricant de premier plan de panneaux métalliques isolés et de chambres froides depuis 1982, est heureux d'annoncer que Sagard Placements Privés Canada (« Sagard PE ») effectue un important investissement dans son capital-actions.

« Il existe une forte compatibilité entre le profil et la réputation de Sagard et la mission ainsi que les valeurs fondamentales de Norbec, » a déclaré Jan Lembregts, président de Norbec. « Nous apprécions le vaste réseau et l'expertise de l'équipe de Sagard, de même que son horizon d'investissement. Ce nouveau partenariat nous permettra de poursuivre notre croissance. »

« Nous sommes fiers de nous associer à l'équipe de gestion aguerrie de Norbec pour permettre à l'entreprise de réaliser ses priorités stratégiques en poursuivant l'expansion de ses activités au sein de régions cibles par le biais de ses projets actuels et de nouvelles initiatives, » a affirmé Marie-Claude Boisvert, associée et chef de Sagard PE. « Nous sommes convaincus que cette nouvelle collaboration engendrera des retombées positives pour toutes les parties prenantes de Norbec, y compris pour ses employés, ses clients et ses fournisseurs. »

L'équipe de direction de Norbec constituera le principal groupe d'actionnaires, avec Desjardins Capital, Sagard et le fondateur de Norbec. Tous les actionnaires partagent le désir de continuer à construire une entreprise de premier ordre.

Le siège social de Norbec demeurera à Boucherville, au Québec.

« Malgré notre modèle de croissance rapide, nous nous assurerons que les valeurs de Norbec à l'égard de l'expérience client, du respect, de la collaboration, de l'engagement et de l'innovation demeurent les fondements de notre stratégie d'affaires et de notre succès, » a ajouté M. Lembregts. « Nous sommes très reconnaissants envers nos 325 employés qui font partie de la famille Norbec pour leur loyauté et leur travail rigoureux. Notre objectif fondamental de contribuer à un monde plus durable grâce à des solutions d'isolation de qualité supérieure continuera de nous guider. »

À propose de Norbec

Norbec fabrique des chambres froides préfabriquées, de portes isolées et de panneaux architecturaux isolés pour l'enveloppe des bâtiments. Fondée en 1982, Norbec jouit d'une réputation enviable de chef de file dans plusieurs secteurs, dont les supermarchés, les restaurants, les usines de transformation alimentaire, les entrepôts réfrigérés, les hôpitaux et les centres de recherche. Le succès de Norbec repose sur ses produits de haute qualité, son service exceptionnel et son engagement à l'égard de l'innovation.

À propos de Sagard Placements Privés Canada

Établi en 2021, Sagard PPC se concentre sur les occasions que présente le marché canadien des entreprises à moyenne capitalisation, en s'associant avec des équipes de direction et d'autres co-investisseurs qui ambitionnent de soutenir les entreprises dans l'accélération de leur croissance afin de leur permettre de devenir des champions canadiens et des chefs de file dans leur marché respectif. Avec des bureaux à Montréal et à Toronto, mais axé sur l'ensemble du marché Canadien, Sagard PPC déploie actuellement son premier fonds en s'appuyant sur plus de 25 années d'expérience en matière d'investissement en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que sur les ressources de l'équipe de création de valeur de Sagard et de son écosystème mondial.

À propos de Desjardins Capital

Forte d'une expertise de près de 50 ans, Desjardins Capital a pour raison d'être de contribuer à la prospérité des personnes et des communautés en investissant dans la croissance des entreprises du Québec. Avec des actifs sous gestion de 3 milliards de dollars en date du 30 juin 2023, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 770 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions de la province. En plus de contribuer à l'essor socioéconomique à la productivité et à l'adoption de pratiques durables, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs l'accès à un large réseau d'affaires permettant de les accompagner et de les appuyer dans leurs projets.

SOURCE Norbec

Renseignements: Serge Vallières, NATIONAL, [email protected]