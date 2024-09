Cet emplacement stratégique permettra de mieux desservir les marchés de l'Ontario et des États-Unis, en plus de soutenir la création de nouveaux emplois et de nouvelles opportunités économiques dans le comté de Middlesex

STRATHROY, ON, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Norbec, l'un des principaux fabricants nord-américains de panneaux métalliques isolants, de chambres froides et de congélateurs, a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de sa nouvelle usine de fabrication de 45 millions de dollars à Strathroy-Caradoc en Ontario. Il s'agit de la première usine de Norbec en Ontario et de la troisième au Canada, aux côtés de ses installations bien établies de Boucherville et de Saint-Hyacinthe au Québec.

Le comté de Middlesex dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et expérimentée, ainsi que du soutien nécessaire à la prospérité des opérations de fabrication de pointe. Une fois pleinement opérationnelle, la nouvelle usine créera 70 nouveaux emplois intéressants pour les travailleurs locaux, qu'il s'agisse de directeurs d'usine, d'opérateurs de production, d'ingénieurs ou de personnel d'entretien.

« Norbec s'engage à être un employeur de choix, en offrant à ses employés un milieu de travail moderne et accueillant qui incarne notre engagement envers la qualité et l'innovation. Nous sommes immensément fiers d'ouvrir notre première usine en Ontario aujourd'hui », a déclaré Jan Lembregts, président de Norbec. « Grâce à sa proximité avec London et Sarnia, cette nouvelle usine fera de Norbec un fournisseur local de choix en Ontario. L'ouverture de cette nouvelle installation représente une étape importante dans notre stratégie de croissance, nous permettant de mieux servir nos clients en Ontario et sur les marchés en plein essor du Midwest américain. »

Une nouvelle ère de croissance et d'innovation

L'investissement de 45 millions de dollars par Norbec pour la construction de cette usine ultramoderne souligne son engagement stratégique à accroître sa présence en Ontario et à répondre à la demande croissante pour des solutions isolantes à haute performance. Cette expansion est une étape cruciale dans la stratégie de croissance de Norbec, visant à mieux servir les clients avec une gamme de produits innovante et plus large.

« L'Ontario est le centre manufacturier du pays, et la décision de Norbec de lancer sa première installation en Ontario démontre que notre gouvernement réunit les conditions propices à la croissance et à la création d'emplois bien rémunérés pour la main-d'œuvre talentueuse de notre province », a déclaré Effie J. Triantafilopoulos, députée provinciale d'Oakville-Nord-Burlington et adjointe parlementaire du ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. « Notre gouvernement est fier de soutenir l'investissement de Norbec en lui accordant 1,5 million de dollars dans le cadre de son Programme de développement régional. Les capacités de fabrication de pointe de cette nouvelle installation contribueront à faire du comté de Middlesex un chef de file dans la fabrication de produits architecturaux spécialisés et permettront à Norbec de devenir un fournisseur local de choix pour les marchés de l'Ontario et du nord des États-Unis. »

Norbec en chiffres :

La nouvelle usine de fabrication équivaut à environ 2,7 terrains de football américain (156 000 pieds carrés).

Plus de 400 personnes ont participé à la construction de la nouvelle usine de Strathroy-Caradoc.

Il a fallu 14 mois pour terminer la construction de l'usine.

Norbec emploie actuellement environ 350 personnes. Une fois pleinement opérationnelle, cette nouvelle usine créera 70 nouveaux emplois à temps plein, ce qui portera le nombre d'employés nord-américains à plus de 400 d'ici l'automne 2024.

Au total, 79 conteneurs ont été nécessaires pour transporter depuis l'Italie les nouveaux composants de la ligne de production entièrement automatisée.

Depuis sa création, Norbec a produit près de 100 millions de panneaux.

Norbec a fourni des panneaux isolants pour de nombreux projets d'envergure, dont le théâtre Woodbine à Etobicoke (ON), l'édifice Molson Coors Canada à Saint-Hubert (QC), le stade Telus de l'Université Laval à Québec (QC), le nouveau centre de distribution de produits réfrigérés et congelés Lactalis à Oshawa (ON) et l'édifice Magellan Aerospace à Mississauga (ON).

Norbec a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées au Canada au cours des trois dernières années.

Citations additionnelles :

« Je suis ravi d'appuyer l'ouverture de la première installation de Norbec en Ontario , ici même dans notre communauté. Cette usine à la fine pointe de la technologie représente un investissement substantiel et créera 70 emplois hautement spécialisés dans la région. L'arrivée de Norbec renforce non seulement notre économie locale, mais souligne également le potentiel de notre région en tant que plaque tournante de la fabrication spécialisée. Nous sommes impatients de constater l'impact positif et les opportunités que cette nouvelle installation créera pour nos résidents et nos entreprises. » Steve Pinsonneault , député provincial de Lambton - Kent - Middlesex .

« L'inauguration de cette nouvelle usine à Strathroy est un moment important pour nous, alors qu'ellesymbolise l'avenir de la production chez Norbec, mais aussi pour l'industrie des panneaux métalliques isolants. Nous avons développé des opérations hautement automatisées et nous nous réjouissons de l'innovation qui se produira ici. Au fur et à mesure que nous formons notre équipe, nous sommes très reconnaissants de nous être implantés dans une communauté aussi talentueuse, et nous savons que les résultats seront à la hauteur des attentes de Norbec, de Strathroy , et de l'ensemble de nos collaborateurs. » Simon Hogervost, directeur de l'usine de Norbec à Strathroy-Caradoc

À propos de Norbec :

Fondée en 1982, Norbec s'est bâti une solide réputation en tant que chef de file dans la fabrication de chambres froides préfabriquées, de portes isolées et de panneaux métalliques isolants pour diverses applications, notamment les supermarchés, les restaurants, les usines de transformation alimentaire, les entrepôts réfrigérés, les hôpitaux et les centres de recherche. Le succès de Norbec est attribuable à ses produits de haute qualité, à son service exceptionnel et à son dévouement à l'innovation et à la durabilité.

Faits saillants de l'évènement d'ouverture :

L'événement d'ouverture de Norbec comprendra une cérémonie d'inauguration réunissant des représentants de Norbec, des dignitaires locaux et des experts de l'industrie, ainsi qu'une visite guidée complète de l'usine ultramoderne. Les participants auront l'occasion d'assister en primeur au processus de fabrication et de découvrir les nouvelles capacités que cette usine propose à l'industrie.

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à nos commanditaires ArcelorMittal, Huntsman, Kason et SAIP pour leur soutien inestimable afin de rendre cet événement possible.

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'ouverture officielle peuvent communiquer avec les personnes figurant au bas du présent communiqué pour obtenir de plus amples renseignements.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de Norbec ou communiquer avec : Laurence Roy, Gestionnaire Marketing, Courriel : [email protected], Téléphone : 514-662-5413; Kaleigh Ambrose, Directrice de comptes, Hill & Knowlton, Courriel : [email protected], Téléphone : 437-980-2839