Nora Atalla reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en collaboration avec Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA), est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année dans la Capitale-Nationale à la poète Nora Atalla. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis par André Racette, directeur du soutien à la diffusion et au rayonnement international au Conseil, lors de la cérémonie des Prix d'excellence des arts et de la culture, produite par CCNCA, à la Maison de la littérature.

« Nora Atalla suscite l'admiration pour son indéfectible volonté de stimuler la prise de parole poétique, notamment par l'organisation et l'animation de l'incontournable Nuit de la poésie. Ses œuvres abordent des enjeux sociaux avec une grande puissance, dans une écriture teintée de nostalgie et de beauté », ont mentionné les membres du comité d'évaluation du Conseil.

Biographie de Nora Atalla

Native du Caire, d'origine gréco-libanaise et franco-géorgienne, Nora Atalla vit au Québec depuis l'enfance. Elle est l'autrice de sept recueils de poèmes, de deux romans et d'un livre de contes et nouvelles. Elle a été finaliste en poésie du prix Alain-Grandbois pour Hommes de sable, du Grand Prix international de Roumanie et aux Prix littéraires de Radio-Canada. Grande voyageuse, s'inspirant de tous ses dépaysements, elle a représenté le Canada et le Québec dans diverses manifestations en Afrique, en Europe, en Asie et dans les Amériques. Nora Atalla s'applique également à faire rayonner la poésie dans nos frontières : elle anime des ateliers de poésie et d'écriture et fait du mentorat auprès des écrivains et des écrivaines en émergence. Fondatrice en 2009 de la Nuit de la poésie à Québec, elle l'organise et l'anime chaque année depuis.

Pour découvrir le travail de Nora Atalla, une capsule vidéo portant sur sa démarche artistique sera disponible prochainement sur La Fabrique culturelle, la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Finalistes

Les finalistes à ce prix sont le comédien, auteur et metteur en scène Maxime Robin ainsi que l'autrice Vanessa Bell.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Membre influent du Réseau des conseils régionaux de la culture, Culture Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (CCNCA) fait la promotion des arts et de la culture et affirme leur importance. Il regroupe, concerte et représente des créateurs, des créatrices, des organismes professionnels et des porte-paroles des villes et MRC sur ses territoires. Sa mission se traduit par des actions de représentation auprès des instances politiques et des partenaires économiques, par la défense de la liberté d'expression et par du soutien aux créateurs et créatrices.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

