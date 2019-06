Non-reconnaissance de l'expérience des salarié-es de l'État - Les établissements doivent agir, plaide la FSSS-CSN

MONTRÉAL, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - Des centaines de salarié-es de la santé et des services sociaux, notamment de l'Institut de cardiologie de Montréal et du CHU Saint-Justine, se rassemblent aujourd'hui autour de ce dernier établissement pour exiger la pleine reconnaissance de leur expérience acquise. La non-reconnaissance de toute leur expérience est vécue par les salarié-es comme une injustice et un manque de respect que doivent corriger les établissements.

« Partout au Québec, les établissements du réseau sont aux prises avec des difficultés majeures pour attirer la relève et retenir le personnel plus expérimenté, explique le président de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Jeff Begley. Dans ce contexte, il est extrêmement contre-productif pour les établissements d'adopter une posture rigide qui a pour effet de nier l'expérience acquise par les salarié-es. C'est extrêmement irrespectueux à leur égard. Ils ont donné toute leur carrière à ce réseau! J'invite le CHU Sainte-Justine, l'Institut de cardiologie de Montréal et tous les établissements du Québec à trouver des solutions ».

« Le personnel du réseau s'engage chaque jour, corps et âme, afin d'accomplir sa mission, poursuit-il. Chacun de ces jours compte pour les personnes dont nous nous occupons. Chacun de ces jours travaillé compte dans l'état de santé physique et psychologique des salarié-es. Il n'est pas normal que chacun de ces jours ne compte pas dans le calcul de notre expérience ».

Rappelons que, le 2 avril dernier, tous les salarié-es ont été intégrés dans une nouvelle structure salariale. Or, plusieurs travailleuses et travailleurs se retrouvent plus bas dans leur nouvelle échelle salariale que l'échelon qu'ils occupaient au 1er avril, car toutes les années d'expérience accumulées n'ont pas été prises en compte pour l'intégration des salariés aux nouvelles échelles. Cette non-reconnaissance de la pleine expérience est d'autant plus frustrante pour les salarié-es que l'expérience acquise à l'extérieur de l'établissement est pleinement reconnue aux travailleuses et aux travailleurs qui y obtiennent un nouvel emploi. Par conséquent, on se retrouve avec des situations incohérentes : par exemple, une préposée aux bénéficiaires qui a travaillé 20 ans dans le même établissement est intégrée au 4e échelon et reçoit 21,87 $ l'heure, alors qu'une personne embauchée depuis le 2 avril par l'établissement peut faire reconnaître son expérience acquise dans un autre établissement et intégrer son poste directement au 5e échelon, recevant 22,35 $ l'heure. Pour certains titres d'emploi, la dévalorisation est encore plus marquée. S'ensuit une démotivation certaine du personnel devant la non-reconnaissance de toutes ces années d'engagement auprès de leur employeur.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110 000 membres dans les secteurs de la santé et des services sociaux et des services de garde. Elle est l'organisation syndicale regroupant le plus grand nombre de membres en santé et services sociaux et la seule organisation à regrouper des salarié-es de toutes les catégories de personnel. Elle est une des huit fédérations composant la Confédération des syndicats nationaux, forte de 300 000 adhérents dans tous les secteurs d'activités.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Jean-Pierre Larche, Information Secteur public CSN, 514 605-0757 ou jean-pierre.larche@csn.qc.ca