Non, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas terminée, rappelle la FCCQ

MONTRÉAL, le 26 août 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) ne peut qu'exprimer son profond désaccord concernant l'annonce de ce matin du gouvernement fédéral quant à la mise en place de restrictions importantes au programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) à bas salaire à la grandeur du pays.

Pour elle, l'annonce d'aujourd'hui frappe sur le mauvais clou et cible les candidats à l'immigration les plus susceptibles de contribuer significativement à notre société et à notre économie.

« Prétendre que la pénurie de main-d'œuvre est chose du passé et que le programme des travailleurs étrangers temporaires n'est plus nécessaire pour combler les emplois à bas salaire est une analyse déconnectée de la réalité et à courte vue » affirme Alexandre Gagnon, vice-président Travail et Capital humain à la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Plutôt que d'utiliser les mécanismes d'adaptation du programme des travailleurs étrangers temporaires basés sur des analyses économiques et des données probantes, le gouvernement a préféré y aller d'un coup d'éclat en adoptant une mesure mur à mur, constate la FCCQ.

« Nous appelons les parlementaires à abandonner le calendrier politique et à prendre des décisions en fonction des intérêts supérieurs à moyen et à long terme de notre société et de notre économie plutôt que les intérêts électoraux des prochains mois » soutien Alexandre Gagnon.

Un resserrement du PTET devrait se faire en même temps qu'une revue complète des politiques d'immigration permettant notamment, un arrimage des candidats au programme de mobilité internationale avec nos besoins, un meilleur accès à la résidence permanente et un appui réel à l'employabilité des demandeurs d'asile.

La FCCQ appelle le gouvernement du Canada à retarder la prise de décision quant à ces changements afin de prendre en compte les commentaires et suggestions que les parties prenantes feront lors du Sommet sur la main-d'œuvre du 16 octobre prochain, leur permettant d'arrimer l'ensemble de leurs stratégies en matière de développement du marché du travail.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Renseignements : Javier Garcia, Attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, T. 514 844-9571 poste 3586 C. 438 408-3731, [email protected]