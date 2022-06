Nominations et renouvellements au conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

MONTRÉAL, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil des ministres a procédé hier à la nomination de six nouveaux administrateurs au conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), section Québec ainsi qu'au renouvellement de deux administratrices. M. Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec et secrétaire général de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), a tenu à « souhaiter la bienvenue à ces personnes de grande qualité qui sauront guider notre organisation pour les prochaines années. »

Nominations

Madame Julie Bissonnette, sous-ministre associée, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, nommée, à titre de représentante des pouvoirs publics, pour la durée non écoulée du mandat de Monsieur Patrick Hyndman, soit jusqu'au 8 décembre 2024 ;

Madame Julie Caron-Malenfant , directrice, participation publique, Ville de Longueuil , nommée membre suppléante, à titre de représentante des pouvoirs publics, pour la durée non écoulée du mandat de Madame Julie Bissonnette, soit jusqu'au 8 décembre 2024 ;

Renouvellements

Madame Isabelle Fontaine, directrice, affaires publiques et communications, Boralex, renouvelée à titre de représentante de la société civile, et membre du conseil d'administration de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse ;

Madame Caroline Ménard, présidente et associée, Brio Conseils inc., renouvelée membre suppléante à titre de représentante de la société civile, et membre du conseil d'administration de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse.

Citations

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs et administratrices de l'OFQJ. Je suis convaincue que les expertises variées et les bagages d'expériences impressionnants des membres du conseil d'administration de l'OFQJ permettront de soutenir et d'accompagner les équipes dans la réalisation de leur mission. Nul doute qu'ils mettront leurs talents et leur vision au service des jeunes du Québec et de France pour les accompagner dans leurs expériences enrichissantes de mobilité. Les membres du conseil d'administration de l'OFQJ sont des acteurs importants de la relation privilégiée, riche et unique que le Québec entretient avec la France. Félicitations et bon succès !

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

L'action de l'OFQJ au service de la jeunesse québécoise et française est éclairée et soutenue par la passion et des aptitudes généreusement partagées par des administratrices et administrateurs tout à fait remarquables. Je veux exprimer ma profonde gratitude et mes chaleureux remerciements aux membres sortants du conseil d'administration. J'ai bien hâte de poursuivre avec les membres dont le mandat a été renouvelé et de travailler avec les nouveaux membres.

Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ|OQMJ, secrétaire général de l'OFQJ

À propos de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

Depuis sa création en 1968, l'OFQJ a généré des milliers d'actions, soutenu la mobilité de quelque 150 000 jeunes Québécois et Français âgés de 18 et 35 ans et établi des partenariats pérennes et structurants pour la relation bilatérale.

Au Québec, LOJIQ est le regroupement de l'OFQJ et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice au Québec, dans les provinces canadiennes ou à l'international.

LOJIQ relève de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides.

