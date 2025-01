Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. David Bahan est nommé, à compter du 20 janvier 2025, secrétaire général et greffier du Conseil exécutif. M. Bahan est premier vice-président, Développement économique d'Investissement Québec.

Société de l'assurance automobile du Québec

Mme Dominique Savoie est nommée, à compter du 20 janvier 2025, membre et présidente du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Ministère du Travail

M. Robert Dupras est nommé, à compter du 27 janvier 2025, sous-ministre adjoint au ministère du Travail. M. Dupas est directeur de cabinet du cabinet du ministre de l'Éducation.

Commissaire à la santé et au bien-être

Mme Joanne Castonguay est nommée de nouveau Commissaire à la santé et au bien-être.

Protecteur du citoyen

Mme Assunta Gallo est nommée, à compter du 5 février 2025, vice-protectrice du citoyen. Mme Gallo est directrice de la protection de la jeunesse et directrice provinciale au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Mme Marie-Josée Trudeau est nommée, à compter du 17 janvier 2025, régisseuse et vice-présidente de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Mme Trudeau est régisseuse à cette régie.

Tribunal administratif du Québec

Mme Julie Bouchard est nommée, à compter du 3 février 2025, membre travailleuse sociale du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Bouchard est coordonnatrice clinique au programme premier épisode psychotique de la Clinique Notre-Dame des Victoires et travailleuse sociale à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

