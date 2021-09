Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 22 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Tribunal administratif du travail

Mme Renée-Claude Bélanger est nommée de nouveau membre du Tribunal administratif du travail.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Mme Ginette Gaulin est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Mmes Linda Beaupré, Chantal Brodeur, Isabelle Dubois et Sandy Hervieux ainsi que M. Bamba Sissoko sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cet organisme.

MM. Gaston Bellemare et Michel Hamelin sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de ce même organisme.

Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes

MM. Guillaume Barrette, Martin Belhumeur, Alexandre Ferland, Sébastien Lavergne et Sébastien Routhier ainsi que Mmes Marie-Andrée Bénard, Guylaine Bernard, France Breton, Sylvie Gagnon, Andrée Lamontagne, Lise Lapointe et Sarah Marcoux sont nommés de nouveau membres du Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes.

Mme Sandy Labbé est nommée membre de ce comité.

Télé-université

Mme Anne Couillard est nommée membre du conseil d'administration de Télé-université.

