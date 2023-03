Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 29 mars 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Mme Marie-Claude Corbeil-Gravel est nommée, à compter du 3 avril 2023, sous-ministre adjointe au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Mme Corbeil-Gravel est directrice générale de la planification et de la performance organisationnelle au ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

M. Lambert Didier Toni est nommé, à compter du 11 avril 2023, sous-ministre adjoint au ministère des Transports et de la Mobilité durable. M. Toni est sous-ministre adjoint au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

M. Benoît Major est nommé, à compter du 30 mars 2023, président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. M. Major est directeur du soutien de l'autonomie aux personnes âgées de ce centre.

Commission des partenaires du marché du travail

M. Jean Lortie est nommé membre et président de la Commission des partenaires du marché du travail. M. Lortie est membre et président par intérim de cette commission.

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

Mme Isabelle Roussin-Collin est nommée, à compter du 1er avril 2023, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval. Mme Roussin-Collin est présidente-directrice générale adjointe de cet institut.

École de technologie supérieure

Mme Jade Doucet-Martineau est nommée membre du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure.

Mme Nancy Rancourt est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cette école.

École nationale d'administration publique

M. Patrick Monarque est nommé membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

Société des alcools du Québec

MM. Patrice Attanasio et Christian Leblanc sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.

Société d'habitation du Québec

Mme Suzanne Gouin est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec.

Université du Québec à Montréal

Mmes Saidatou Dicko et Lucie Lamarche sont nommées de nouveau membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

