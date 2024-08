Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 28 août 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

M. Guy Lavallée est nommé, à compter du 3 septembre 2024, sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. M. Lavallée est vice-président aux services à l'organisation de Retraite Québec.

Ministère de la Sécurité publique

M. Frédéric Gaudreau est nommé, à compter du 3 septembre 2024, sous-ministre associé au ministère de la Sécurité publique. M. Gaudreau est commissaire à la lutte contre la corruption.

Agence du revenu du Québec

Mme Vicky Lizotte est nommée, à compter du 16 octobre 2024, vice-présidente de l'Agence du revenu du Québec. Mme Lizotte est sous-ministre adjointe au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

M. Marc Samson est nommé de nouveau vice-président de l'Agence du revenu du Québec.

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

Mme Eveline Grenier est nommée, à compter du 9 septembre 2024, présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Mme Grenier est directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et directrice des soins infirmiers à ce centre.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

M. Eric Bellefeuille est nommé, à compter du 3 septembre 2024, président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. M. Bellefeuille est directeur des programmes en déficience et de la réadaptation physique au Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Mme Jeanne-Evelyne Turgeon est nommée, à compter du 2 septembre 2024, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Mme Turgeon est présidente-directrice générale adjointe à ce centre.

Conseil des arts et des lettres du Québec

Mme Véronique Fontaine est nommée, à compter du 3 septembre 2024, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim du Conseil des arts et des lettres du Québec. Mme Fontaine est directrice de la planification et des programmes à ce conseil.

La Financière agricole du Québec

M. Jean-Philippe Day est nommé, à compter du 29 août 2024, vice-président de La Financière agricole du Québec. M. Day est vice-président à l'Agence de revenu du Québec.

Musée d'Art contemporain de Montréal

Mme Jennifer Dorner est nommée, à compter du 7 septembre 2024, membre du conseil d'administration et directrice générale par intérim du Musée d'Art contemporain de Montréal. Mme Dorner est directrice générale adjointe à ce musée.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

M. Claude Breton et Mme Isabelle Simoneau sont nommés membres du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Conseil de la magistrature

MM. Jacques Beauchemin et Robert Dutrisac sont nommés membres du Conseil de la magistrature.

Investissement Québec

M. George S. Attar est nommé membre indépendant du conseil d'administration d'Investissement Québec.

M. Louis-Daniel Gauvin et Mme Marie-Soleil Tremblay sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

M. Richard Voyer est nommé membre du conseil d'administration de cette même société.

Université du Québec à Chicoutimi

Mme Marie-Isabelle Farinas est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Université du Québec à Rimouski

Mme Sophie Duchaine est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321