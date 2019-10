Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

TEMPS PLEIN

Ministère de la Culture et des Communications

Mme Louise Chamberland est nommée, à compter du 4 novembre 2019, sous‑ministre adjointe au ministère de la Culture et des Communications. Mme Chamberland est directrice générale de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec.

Centre de recherche industrielle du Québec

Mme Lyne Dubois est nommée présidente-directrice générale par intérim du Centre de recherche industrielle du Québec. Mme Dubois est vice-présidente au développement des affaires au Centre de recherche industrielle du Québec.

Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent

Mme Darlene Rowsell Roberts est nommée de nouveau administratrice de la Municipalité de la Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent.

Tribunal administratif du travail

Mmes Pascale Gauthier, Sylvie Lévesque et Sonia Sylvestre ainsi que MM. Denys Beaulieu, Philippe Bouvier et Michel Larouche sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

TEMPS PARTIEL

École de technologie supérieure

M. Jacques Lavallée ainsi que Mmes Nancy Rancourt et Geneviève Tanguay sont nommés membres du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure.

Corporation de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal

M. Claude Séguin est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Corporation de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal.

Société québécoise des infrastructures

Mme Michèle Bourget est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Société québécoise des infrastructures.

Mme Caroline Imbeau est nommée membre du conseil d'administration de cette société.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

Related Links

https://www.quebec.ca/premier-ministre/