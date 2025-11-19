Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

M. François Boulanger ainsi que Mmes Chantale Bourbeau, Stéphanie Dufresne, Rosanne Fortin et Sophie Hamel-Dufour sont nommés membres additionnels à temps partiel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

Commissaire à la déontologie policière

Mme Michelle-Audrey Avoine est nommée, à compter du 20 novembre 2025, commissaire adjointe à la déontologie policière. Mme Avoine est avocate au Commissaire à la déontologie policière.

Commission des services juridiques

M. Alexandre Paul-Hus est nommé membre de la Commission des services juridiques.

Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec

M. Lucien Gravel est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec.

Mme Vanessa Ruest est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette fondation.

Mme Amélie Thériault est nommée membre du conseil d'administration de cette même fondation.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321