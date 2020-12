Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Lucie Opatrny est nommée de nouveau sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Commission d'évaluation de l'enseignement collégial

M. Denis Rousseau est nommé, à compter du 18 janvier 2021, membre et président de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial. M. Rousseau est directeur général du Cégep de Rosemont.

Comité consultatif sur les changements climatiques

M. Alain Webster est nommé, à compter du 18 janvier 2021, président du comité consultatif sur les changements climatiques. M. Webster est professeur titulaire au Département d'économique de l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke.

Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes

Mmes Anne-Marie Cliche, Marie Gendron, Mireille Guay et Lucie Thériault ainsi que M. Mathieu St-Onge sont nommés de nouveau membres du Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes.

MM. Guillaume Daigneault, Charles-Antoine Morency et Marc Philibert sont nommés membres de ce comité.

Conseil du statut de la femme

Mme Rakia Laroui est nommée de nouveau membre et est également nommée vice-présidente du Conseil du statut de la femme.

Mmes Lise Courteau, Jessica Olivier-Nault et Geneviève Paquette sont nommées membres de ce conseil.

Office franco-québécois pour la jeunesse

Mme Jade Boivin et M. Denis Royer sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse.

Mmes Julie Caron-Malenfant et Awovi Akpedze Komassi ainsi que M. Patrick Hyndman sont nommés membres du conseil d'administration de cet office.

Mmes Julie Bissonnette, Mélanie Brière et Marielle-Dominique Jobin sont nommées membres suppléantes du conseil d'administration de ce même office.

Office Québec-Monde pour la jeunesse

Mme Nathalie Riverin est nommée membre et présidente du conseil d'administration de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse.

Mmes Hélène Drainville, Hasina Razafindratandra et Catherine Dilley Tadros ainsi que MM. Charles-Hugo Maziade et Ian Morissette sont nommés membres du conseil d'administration de cet office.

MM. Marc-Antoine Dufresne, Réjean Houle et Youmani Jérôme Lankoandé sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de ce même office.

Office québécois de la langue française

M. Frédéric Verreault est nommé membre de l'Office québécois de la langue française.

Université du Québec

M. Sylvain G. Cloutier est nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

Université du Québec à Chicoutimi

M. Pierre-Olivier Lussier est nommé, à compter du 14 février 2021, membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

