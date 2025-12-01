Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 2 décembre 2025

QUÉBEC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Voici l'agenda public du premier ministre du Québec, M. François Legault, pour ce 2 décembre 2025. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Rencontre avec le maire de Québec, M. Bruno Marchand (prise d'images)

Heure : 10 h 15

Lieu : Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, et député de Montmorency, M. Jean-François Simard.

Mêlée de presse du premier ministre

Heure : 11 h 00

Lieu : Québec

Pour l'occasion, le premier ministre sera accompagné par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, et député de Montmorency, M. Jean-François Simard.

Période des questions et réponses orales

Heure : 14 h 00

Lieu : Assemblée nationale du Québec

