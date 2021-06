Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 2 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Famille

Mme Isabelle Merizzi est nommée, à compter du 21 juin 2021, sous-ministre adjointe au ministère de la Famille. Mme Merizzi est vice-présidente de Retraite Québec.

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Mme Karine Dumont est nommée, à compter du 3 juin 2021, sous-ministre adjointe par intérim au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Mme Dumont est directrice générale de la recherche, de la planification de l'immigration et de l'intelligence d'affaires à ce ministère.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Reno Bernier est nommé, à compter du 1er juillet 2021, sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux. M. Bernier est secrétaire associé au Conseil du trésor.

Secrétariat du Conseil du trésor

Mme Carole Blouin est nommée, à compter du 1er juillet 2021, secrétaire associée du Conseil du trésor. Mme Blouin est directrice générale de la gouvernance en gestion axée sur les résultats au Secrétariat du Conseil du trésor.

Retraite Québec

Mme Sonia Potvin est nommée, à compter du 21 juin 2021, vice-présidente de Retraite Québec. Mme Potvin est directrice générale de la planification et de la performance de cette société.

Tribunal administratif du Québec

M. Serge Ghorayeb est nommé, à compter du 14 juin 2021, membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Ghorayeb est avocat au ministère de la Justice.

M. Simon Patry est nommé, à compter du 14 juin 2021, membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Patry est médecin psychiatre à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale.

Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux

MM. Frédéric Allard et Jean Perron ainsi que Mme Isabelle Garneau sont nommés de nouveau membres du Comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux.

M. Yannik Noury est nommé membre de ce comité.

Université du Québec en Outaouais

Mme Sylvie Charette est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Outaouais.

