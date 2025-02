Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Conseil des arts et des lettres du Québec

Mme Véronique Fontaine est nommée membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec. Mme Fontaine était membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de ce conseil.

Tribunal administratif du travail

MM. Daniel Blouin, Alain Lachance, Jean-François LeBel, Danick Potvin et Guillaume Saindon ainsi que Mme Caroline Charette sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Centre de la francophonie des Amériques

M. Michel Robitaille est nommé de nouveau président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques.

Mme Monique C. Cormier est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de ce centre.

Conseil de la magistrature

Mme Pénélope Lemay Provencher est nommée membre du Conseil de la magistrature.

Héma-Québec

Mmes Stéphanie Austin, Anne Bourhis et Patricia Hudson ainsi que M. Daniel Tremblay sont nommés de nouveau membres et qualifiés comme membres indépendants du conseil d'administration d'Héma-Québec.

Mme Caroline Barbir et M. Jean-Frédéric Lafontaine sont qualifiés comme membres indépendants du conseil d'administration de cet organisme.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321