Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Agence du revenu du Québec

M. Éric Maranda est nommé, à compter du 30 octobre 2025, membre du conseil d'administration et président-directeur général de l'Agence du revenu du Québec. M. Maranda est vice-président et membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim de cette agence.

Commissaire à la santé et au bien-être

M. Georges-Charles Thiebaut est désigné pour exercer les responsabilités, fonctions et pouvoirs de la Commissaire à la santé et au bien-être pendant son absence. M. Thiebaut est commissaire adjoint au Commissaire à la santé et au bien-être.

Tribunal administratif du logement

Mme Francine Jodoin est nommée de nouveau membre du Tribunal administratif du logement.

Office de la protection du consommateur

Mme Lise Dalpé est nommée membre de l'Office de la protection du consommateur.

Université du Québec à Chicoutimi

Mme Chantale de Sa est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

