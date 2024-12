Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Finances

Mme Veerle Braeken est nommée, à compter du 7 janvier 2025, sous-ministre adjointe au ministère des Finances. Mme Braeken est directrice générale du droit corporatif et des politiques relatives au secteur financier à ce ministère.

Centre d'acquisitions gouvernementales

M. Luc Desbiens est nommé, à compter du 6 janvier 2025, président-directeur général du Centre d'acquisitions gouvernementales. M. Desbiens est sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Mme Martine Giguère est nommée, à compter du 25 janvier 2025, membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Mme Giguère est agronome à la Direction des affaires territoriales au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

La Financière agricole du Québec

M. Francis Goulet est nommé, à compter du 6 janvier 2025, vice-président de La Financière agricole du Québec. M. Goulet est directeur principal au Développement des programmes en assurance de cette société.

M. Ferdinand Tchounkeu est nommé membre indépendant du conseil d'administration de cette société.

Retraite Québec

Mme Marie-Claude Champoux est nommée, à compter du 1er février 2025, vice-présidente de Retraite Québec. Mme Champoux est administratrice d'État.

Société québécoise d'information juridique

Mme Marie-Josée Corriveau est nommée, à compter du 6 janvier 2025, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société québécoise d'information juridique. Mme Corriveau est sous-ministre associée au ministère de la Justice.

Urgences-santé

M. Patrick Liard est nommé, à compter du 19 décembre 2024, membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim d'Urgences-santé. M. Liard est directeur général adjoint, opérationnel de cette société.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes

MM. Benoit Beauregard, Guillaume Daigneault et Michel Harrisson ainsi que Mme Manon Robillard sont nommés membres du Comité de retraite du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

M. David Bergeron-Cyr est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Commission des services juridiques

Mme Joanie Lalonde-Piecharski est nommée de nouveau membre de la Commission des services juridiques.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Mme Isabelle Malo est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Société de développement des entreprises culturelles

M. Louis-Philippe Drolet est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Société de développement des entreprises culturelles et nommé président du Conseil national de l'audiovisuel.

Mmes Marie-Josée Lestage et Catherine Vu ainsi que M. Navaid Mansuri sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Société de télédiffusion du Québec

M. Vincent Lévesque-Godcharles est nommé membre indépendant et président du conseil d'administration de la Société de télédiffusion du Québec.

Université du Québec à Rimouski

Mme Julie Gasse est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321