Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. David Bruce Weiner est nommé, à compter du 3 mai 2021, délégué du Québec à Atlanta aux États-Unis. M. Weiner est consul et délégué commercial principal au Consulat général du Canada à Atlanta aux États-Unis au sein d'Affaires mondiales Canada.

CHU de Québec - Université Laval

Mme Danielle Goulet est nommée, à compter du 19 avril 2021, présidente-directrice générale adjointe du CHU de Québec - Université Laval. Mme Goulet est directrice des soins critiques au sein de cet établissement.

Régie de l'énergie

Mme Louise Rozon est nommée de nouveau vice-présidente de la Régie de l'énergie.

Commission des partenaires du marché du travail

Mme Caroline Dupré et M. Pierre Graff sont nommés membres de la Commission des partenaires du marché du travail.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Terrebonne et la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc.

M. André Truchon est nommé membre et désigné président du Conseil de règlement des différends entre la Ville de Terrebonne et la Fraternité des policiers de la Ville de Terrebonne inc.

M. Jean-Olivier Ferron et Mme Brigitte Lamy sont nommés membres de ce conseil.

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Mmes Geneviève Côté et Mélanie Dallaire sont nommées membres indépendantes du conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Société des alcools du Québec

Mme Lyne Bouchard est nommée de nouveau membre indépendante du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.

Mme Carolina Vellucci-Willsher est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Société du Palais des congrès de Montréal

Mme Josée Noiseux est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société du Palais des congrès de Montréal.

Tribunal des droits de la personne

Mme Carolina Manganelli est nommée de nouveau assesseure au Tribunal des droits de la personne.

