Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Sûreté du Québec

M. Eric Benoit est nommé, à compter du 10 novembre 2024, directeur général adjoint de la Sûreté du Québec. M. Benoit est inspecteur-chef, directeur District Est à la Sûreté du Québec.

Tribunal administratif du travail

MM. Denys Beaulieu, Philippe Bouvier, Michel Larouche et Simon Lemire ainsi que Mmes Pascale Gauthier, Sylvie Lévesque et Sonia Sylvestre sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Coroner

Mmes Geneviève Garneau et Vania Jimenez sont nommées de nouveau coroners à temps partiel.

Institut national de santé publique du Québec

M. Denis Marion est nommé membre indépendant et président du conseil d'administration de l'Institut national de santé publique du Québec.

Mmes Monique Benoit, Diane Lafontaine et Céline Plamondon ainsi que MM. Denis Chênevert et Yves Salvail sont nommés de nouveau membres et qualifiés comme membres indépendants du conseil d'administration de cet institut.

