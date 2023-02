Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

M. Dany Roy est nommé sous-ministre adjoint au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. M. Roy est sous-ministre adjoint par intérim à ce ministère.

Société de développement des entreprises culturelles

Mme Louise Lantagne est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société de développement des entreprises culturelles.

Tribunal administratif du logement

Mme Sophie Lafleur est nommée, à compter du 6 mars 2023, membre du Tribunal administratif du logement. Mme Lafleur est avocate associée au sein de la firme Tremblay Lafleur Petitclerc.

Tribunal administratif du travail

M. Sylvain Allard est nommé de nouveau membre du Tribunal administratif du travail.

Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes

Mme Johanne Goulet est nommée de nouveau membre et présidente du Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes.

Mme Evelyne Dufour et M. Benoit Dufresne sont nommés membres de ce comité.

Mme Nancy Grenier est nommée de nouveau membre de ce même comité.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement

M. Benoit Dufresne et Mme Isabelle Garneau sont nommés de nouveau membres du Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement.

Mmes Danielle Girard et Marie-Josée Leclair ainsi que M. François Jean sont nommés membres de ce comité.

Conseil de la magistrature

Mme Nathalie Duchesne est nommée membre du Conseil de la magistrature.

Mme Martine St-Yves est nommée de nouveau membre de ce conseil.

École de technologie supérieure

M. Sylvain Lambert est nommé membre du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure.

Société d'habitation du Québec

MM. Marco Bélanger et Alain Marcoux ainsi que Mme Marie-Andrée Boutin sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Société d'habitation du Québec.

