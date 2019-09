Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Gilbert Charland est nommé, à compter du 30 septembre 2019, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, chargé du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. M. Charland est consultant.

Ministère de la Famille

M. Didier Lambert Toni est nommé, à compter du 30 septembre 2019, sous-ministre adjoint au ministère de la Famille. M. Toni est directeur régional de Services Québec de l'Île-de-Montréal au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Natalie Rosebush est nommée, à compter du 30 septembre 2019, sous-ministre adjointe aux Aînés et aux Proches aidants au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Rosebush est directrice générale adjointe des programmes dédiés aux personnes, aux familles et aux communautés à ce ministère.

Ministère de la Sécurité publique

Mme Line Fortin est nommée, à compter du 30 septembre 2019, sous-ministre associée au ministère de la Sécurité publique. Mme Fortin est sous-ministre adjointe au ministère de la Famille.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

M. Christian Barrette est nommé, à compter du 30 septembre 2019, vice‑président de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. M. Barrette est sous-ministre adjoint aux Aînés au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Office Québec-Monde pour la jeunesse

M. Jean-Stéphane Bernard est nommé, à compter du 30 septembre 2019, membre du conseil d'administration et président-directeur général de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse. M. Bernard est secrétaire général associé chargé du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes au ministère du Conseil exécutif.

Centre de la francophonie des Amériques

M. Michel Robitaille est nommé, à compter du 30 septembre 2019, président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques.

Coroner

Mme Guylène Cloutier est nommée de nouveau coroner à temps partiel.

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

MM. Simon Barnabé, Peter Grutter, Yves Mauffette ainsi que Mmes Malika Habel et Michèle Marcotte sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies.

MM. Jean-Philippe Bradette, François Deschênes, Gheorghe Marin et Christian Messier ainsi que Mmes Li Zhen Cheng, Nathalie De Marcellis-Warin et Josée Maurais sont nommés membres du conseil d'administration de ce fonds.

Régie de l'assurance maladie du Québec

M. Martin Beaumont est nommé membre du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

Related Links

https://www.quebec.ca/premier-ministre/