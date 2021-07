Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Philippe Boulanger est nommé, à compter du 2 août 2021, secrétaire adjoint à la jeunesse par intérim au ministère du Conseil exécutif. M. Boulanger est directeur des partenariats et des opérations du Secrétariat à la jeunesse à ce ministère.

Ministère de l'Éducation

M. Réjean Houle est nommé, à compter du 2 août 2021, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation. M. Houle est secrétaire adjoint à la jeunesse au ministère du Conseil exécutif.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Dominique Breton est nommée, à compter du 2 août 2021, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux. Mme Breton est sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation.

Agence du revenu du Québec

Mme Christine Tremblay est nommée, à compter du 30 août 2021, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'Agence du revenu du Québec. Mme Tremblay est sous-greffière du Conseil privé, secrétaire associée du Cabinet et sous-ministre des Affaires intergouvernementales au Bureau du Conseil privé.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

M. Philippe Éthier est nommé, à compter du 19 juillet 2021, président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. M. Éthier est directeur général adjoint à ce centre.

Institut national des mines

Mme Sarah Tremblay est nommée, à compter du 1er juillet 2021, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de l'Institut national des mines. Mme Tremblay est secrétaire générale de cet Institut.

Tribunal administratif du logement

Mme Anne A. Laverdure est nommée de nouveau membre du Tribunal administratif du logement.

Tribunal administratif des marchés financiers

Mme Nicole Martineau est désignée présidente du Tribunal administratif des marchés financiers. Mme Martineau est membre et était désignée vice-présidente et présidente par intérim de ce Tribunal.

École nationale d'administration publique

Mme Marie-Soleil Tremblay est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

Hydro-Québec

M. Marco Dodier est nommé, à compter du 12 juillet 2021, membre indépendant du conseil d'administration d'Hydro-Québec.

Société québécoise des infrastructures

M. François Turenne est nommé de nouveau membre indépendant et président du conseil d'administration de la Société québécoise des infrastructures.

Université Laval

M. Dean Bergeron est nommé membre du conseil d'administration de l'Université Laval.

Université du Québec

M. Michel Asselin est nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

Mme Camille Salvas est nommée, à compter du 3 juillet 2021, membre de l'assemblée des gouverneurs de cette université.

Université du Québec à Chicoutimi

M. Simon Lafrance est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Mme Catherine Laprise est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de cette université.

Université du Québec à Rimouski

M. Jean-Philippe Leblanc est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: SOURCE : M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-532

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/