Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

M. Bernard Verret est nommé de nouveau sous-ministre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Centre universitaire de santé McGill

Mme Colleen Timm est nommée, à compter du 25 novembre 2024, présidente-directrice générale adjointe du Centre universitaire de santé McGill. Mme Timm est directrice des services multidisciplinaires, sites adultes, de la mission santé mentale et de la trajectoire niveau de soins alternatif et soutien à l'autonomie des personnes âgées à ce centre.

Commission des transports du Québec

Mme Line Poirier est nommée de nouveau membre de la Commission des transports du Québec.

Comité consultatif sur les changements climatiques

M. Alain Webster est nommé de nouveau président du comité consultatif sur les changements climatiques.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Mme Isabelle Godbout est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

