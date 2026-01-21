Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Directeur des poursuites criminelles et pénales

Mme Érika Porter est nommée, à compter du 22 janvier 2026, directrice adjointe des poursuites criminelles et pénales. Mme Porter est procureure en chef du Bureau de service-conseil au Directeur des poursuites criminelle et pénales.

Tribunal administratif du logement

Mme Claudine Novello est nommée, à compter du 30 avril 2026, membre à temps partiel du Tribunal administratif du logement. Mme Novello est membre de ce tribunal.

Tribunal administratif du travail

Mme Isabelle Lanson est nommée, à compter du 4 février 2026, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Lanson est conseillère syndicale au sein de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec.

Mme Jennefer Legault est nommée, à compter du 4 février 2026, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Legault est conseillère juridique en relations de travail au Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Mme Sonia Lespérance est nommée, à compter du 4 février 2026, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Lespérance est directrice adjointe aux opérations, Montréal, de ce tribunal.

Mme Virginie Ouellette est nommée, à compter du 4 février 2026, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Ouellette est membre de la Commission des transports du Québec.

Mme Anne Vézina est nommée, à compter du 4 février 2026, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Vézina est directrice des affaires juridiques, Est et accès à l'information de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Commission des services juridiques

M. André Allard est nommé membre de la Commission des services juridiques.

École de technologie supérieure

M. Charles Sirois est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure.

Institut national d'excellence en éducation

M. Pierre Collerette est nommé membre indépendant et président du conseil d'administration de l'Institut national d'excellence en éducation.

Société de l'assurance automobile du Québec

Mme Julie Chaurette et M. Simon Girard sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec.

M. Stéphan Deschênes est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de cette société.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

