Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 19 mars 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission des transports du Québec

Mme Line Poirier est nommée membre et vice-présidente de la Commission des transports du Québec. Mme Poirier était membre de cette commission.

Office des professions du Québec

Mme Mélanie Hillinger est nommée, à compter du 20 mars 2025, membre et présidente de l'Office des professions du Québec. Mme Hillinger est Commissaire à la déontologie policière.

Régie du bâtiment du Québec

M. Michel Beaudoin est nommé de nouveau membre et président-directeur général de la Régie du bâtiment du Québec.

Office de la protection du consommateur

Mme Christine Morin est nommée membre de l'Office de la protection du consommateur.

