Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Elisa Valentin est nommée, à compter du 3 juillet 2023, sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Mme Valentin est déléguée générale du Québec à Munich.

M. Jean-François Hould est nommé, à compter du 3 juillet 2023, délégué du Québec à Chicago, aux États-Unis. M. Hould est directeur du Bureau du Québec à Washington au ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

M. Alain R. Roy est nommé, à compter du 3 juillet 2023, membre et président du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement. M. Roy est membre de la Commission municipale du Québec.

Centre hospitalier de l'Université de Montréal

Mme Marie-Eve Desrosiers est nommée, à compter du 23 juin 2023, présidente-directrice générale adjointe du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Mme Desrosiers est directrice de la Direction coordination réseau de ce centre.

Hydro-Québec

M. Jean-Hugues Lafleur est nommé membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim d'Hydro-Québec. M. Lafleur est vice-président exécutif et chef de la direction financière de cette société.

Régie de l'assurance maladie du Québec

M. Marco Thibault est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Tribunal administratif du Québec

Mme Hélène Vallières est nommée, à compter du 3 juillet 2023, membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Vallières était ex-vice-protectrice du citoyen.

Mme Karine Gaudreault est nommée, à compter du 3 juillet 2023, membre travailleuse sociale à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Gaudreault est professeure adjointe à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et travailleuse sociale en pratique privée.

Mme Jennifer Landry est nommée, à compter du 3 juillet 2023, membre médecin à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Landry est médecin spécialiste en pneumologie et soins intensifs au Centre universitaire de santé McGill.

M. Jean-Victor Patenaude est nommé, à compter du 3 juillet 2023, membre médecin à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Patenaude est professeur titulaire de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal.

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

M. Jean Poliquin est nommé de nouveau membre et président et qualifié comme membre indépendant du conseil d'administration de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour à compter du 30 juin 2023.

Télé-université

M. Marc-André Carle est nommé membre du conseil d'administration de Télé-université.

Tribunal des droits de la personne

Les mandats de MM. Pierre Arguin et Pierre Deschamps sont prolongés à titre d'assesseurs au Tribunal des droits de la personne.

Université du Québec

M. Denis Chabot est nommé membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

Université Laval

Mme Diane Lavallée est nommée membre du conseil d'administration de l'Université Laval.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321