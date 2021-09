Nominations du conseil des ministres

QUÉBEC, le 8 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission municipale du Québec

M. Denis Michaud est nommé de nouveau membre et vice-président de la Commission municipale du Québec.

Mmes Céline Lahaie et Sylvie Piérard ainsi que MM. Joseph-André Roy et Martin St-Laurent sont nommés de nouveau membres de cette commission.

Régie de l'énergie

M. Pierre Dupont est nommé, à compter du 20 septembre 2021, régisseur de la Régie de l'énergie.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

M. David Bergeron-Cyr et Mme Carole Neill sont nommés membres du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Conseil supérieur de l'éducation

MM. Michaël Hétu et Eduardo Schiehll sont nommés de nouveau membres du Conseil supérieur de l'éducation.

Mmes Valérie Boudreau, Scheila Brice, Julie Drapeau, Fabiola Elsa Mondésir Villefort et Marie-Hélène Talon ainsi que MM. David Montpetit et Yves-Michel Volcy sont nommés membres de ce conseil.

Société de la Place des Arts de Montréal

Mme Stacy Cavery est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

