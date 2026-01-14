Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 14 janv. 2026 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Société de l'assurance automobile du Québec

M. Serge Lamontagne est nommé, à compter du 19 janvier 2026, membre du conseil d'administration et président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Ministère du Conseil exécutif

M. Pierre Côté est nommé de nouveau secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif.

Centre d'acquisitions gouvernementales

Mme Michèle Demers est nommée de nouveau vice-présidente du Centre d'acquisitions gouvernementales.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

M. Jean Nobert est nommé, à compter du 19 janvier 2026, membre et président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Tribunal administratif du travail

Mme Louise Desbois est nommée de nouveau membre du Tribunal administratif du travail.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321