Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Mme Zoubida Abdelkader est nommée, à compter du 21 août 2023, sous-ministre adjointe au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Mme Abdelkader est directrice Europe, Investissements directs étrangers au sein d'Investissement Québec.

Régie de l'énergie

M. Michel Simard est nommé, à compter du 7 août 2023, régisseur de la Régie de l'énergie. M. Simard est avocat à la Ville de Montréal.

Commission de la construction du Québec

Mme Marie-Renée Roy est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Mmes Geneviève Abdelfatah-Desautels et Marie-Soleil Lemieux ainsi que M. Dean Bergeron sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

M. Marc-André Amyot est nommé membre du conseil d'administration de cette régie.

Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

M. François Dépelteau est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administraiton de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique.

M. Pierre Schetagne est nommé membre indépendant du conseil d'administration de cette société.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: SOURCE : M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321