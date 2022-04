Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Mme Annie Lafrance est nommée, à compter du 19 avril 2022, régisseuse de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Mme Lafrance est directrice générale du développement et du soutien à l'inspection au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.

Conseil du patrimoine culturel du Québec

MM. Gavin Affleck et Laurier Lacroix ainsi que Mme Julie Ruiz sont nommés de nouveau membres du Conseil du patrimoine culturel du Québec.

Coroner

Mmes Josée Castonguay, Cloé Hudon, Renée Roussel et Michèle Turenne ainsi que MM. Rudi Daelman, Yvon Garneau, Robert Jr Poirier, Gilles Sainton et Sylvain Truchon sont nommés de nouveau coroners à temps partiel.

École nationale d'administration publique

Mme Geneviève Lacroix est nommée membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

