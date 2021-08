Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Elizabeth Rody est nommée de nouveau sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Régie des alcools, des courses et des jeux

Mme Louise Vien est nommée, à compter du 27 septembre 2021, régisseuse et vice-présidente de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Mme Vien est régisseuse de cette régie.

Tribunal administratif du logement

M. Patrick Simard est nommé de nouveau membre et désigné de nouveau président du Tribunal administratif du logement.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

M. Dominic Lemieux est nommé membre du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Mmes Caroline Champeau, Nathalie Houle, Josée Ouellet ainsi que M. Xavier Roy sont nommés membres indépendants du conseil d'administration du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.

Retraite Québec

M. Guy Desrochers est nommé membre indépendant du conseil d'administration de Retraite Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: SOURCE : M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-532

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/