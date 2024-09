Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

M. Michel Dumas est nommé, à compter du 30 septembre 2024, vice-président de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. M. Dumas est président de Felio services conseils inc.

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

Mme Michèle de Guise est nommée de nouveau membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux.

Société des Traversiers du Québec

M. Gaston Gourde est nommé membre indépendant du conseil d'administration de la Société des Traversiers du Québec.

MM. Serge Laflamme et Hugo Legris Tremblay ainsi que Mme Nancy Leblanc sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cette société.

Université du Québec à Rimouski

M. Marc-Denis Rioux est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

