Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 26 avril 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

M. Benoit Dagenais est nommé de nouveau sous-ministre du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Ministère de la Sécurité publique

Mme Isabelle Mignault est nommée, à compter du 27 avril 2023, sous-ministre associée au ministère de la Sécurité publique. Mme Mignault était sous-ministre adjointe au ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

M. Gilles-P. Bonneau est nommé de nouveau membre et vice-président de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Tribunal administratif du logement

MM. Richard Barbe et Philippe Morisset ainsi que Mme Camille Champeval sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du logement.

Université du Québec à Montréal

M. Stéphane Pallage est nommé, à compter du 27 avril 2023, recteur de l'Université du Québec à Montréal. M. Pellage est ex-recteur de l'Université du Luxembourg.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: SOURCE : M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321