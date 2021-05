Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 26 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Éducation

M. Marc Sirois est nommé, à compter du 31 mai 2021, sous-ministre associé au ministère de l'Éducation. M. Sirois est sous-ministre associé au ministère des Finances.

M. Jean-François Parent est nommé, à compter du 31 mai 2021, sous-ministre adjoint au ministère de l'Éducation. M. Parent est président-directeur général de l'Association québécoise des cadres scolaires.

Mme Stéphanie Vachon est nommée, à compter du 31 mai 2021, sous-ministre adjointe au ministère de l'Éducation. Mme Vachon est secrétaire générale de ce ministère.

Ministère des Finances

M. Martin Guérard est nommé, à compter du 31 mai 2021, sous-ministre adjoint au ministère des Finances. M. Guérard est directeur général des relations fédérales-provinciales et des politiques financières à ce ministère.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Mme Anne Milot est nommée, à compter du 4 juin 2021, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Mme Milot est secrétaire générale et directrice des affaires juridiques de cet organisme.

Tribunal administratif du logement

Mme Annie Hallée est nommée, à compter du 31 mai 2021, membre à temps partiel du Tribunal administratif du logement. Mme Hallée est avocate au sein de la firme Les Associés LHRA avocats.

Fondation de la faune du Québec

MM. Lucien Gravel et Christian Sénéchal sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de la Fondation de la faune du Québec.

M. Harold Castonguay est nommé membre du conseil d'administration de cette fondation.

