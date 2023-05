Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

M. Sébastien Allard est nommé, à compter du 25 mai 2023, sous-ministre adjoint au ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. M. Allard est directeur général des technologies de l'information à ce ministère.

Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Mme Claudie Deschênes est nommée présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent. Mme Deschênes était directrice des programmes santé mentale et dépendance à ce centre.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Mme Robin Marie Coleman est nommée de nouveau présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

M. Gilles Hudon est nommé de nouveau président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Commission québécoise des libérations conditionnelles

Mme Natalie Rosebush est nommée, à compter du 5 juin 2023, membre et vice-présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Mme Rosebush est administratrice d'État affectée auprès de la sous-ministre du ministère de la Langue française.

Mmes Céline Chamberland, Suzanne de Vette, Julie Filion et Lucie Tétreault sont nommées de nouveau membres à temps plein de cette commission.

Conseil de la magistrature

Mmes Arlène Gaudreault et Marie-Claude Laquerre sont nommées membres du Conseil de la magistrature.

Investissement Québec

Mme Melissa Gilbert est nommée membre indépendante du conseil d'administration d'Investissement Québec.

Office franco-québécois pour la jeunesse

Mme Hasina Razafindratandra est nommée membre du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse.

