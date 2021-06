Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 9 juin 2021 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Agence du revenu du Québec

M. Hajib Amachi est nommé, à compter du 12 juin 2021, membre du conseil d'administration et président-directeur général par intérim de l'Agence du revenu du Québec. M. Amachi est vice-président de cette agence.

Mme Odile Darbouze est nommée, à compter du 25 juin 2021, vice-présidente de l'Agence du revenu du Québec. Mme Darbouze est directrice principale des divulgations volontaires, du recouvrement international et de l'évolution des savoirs à cette agence.

M. Éric Maranda est nommé, à compter du 4 juillet 2021, vice-président de l'Agence du revenu du Québec. M. Maranda est directeur principal du Centre de recherche de Revenu Québec.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est

Mme Maryse Hébert est nommée, à compter du 21 juin 2021, présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Mme Hébert est directrice des services multidisciplinaires à ce centre.

Conseil du statut de la femme

Mme Hélène Bourdages est nommée membre du Conseil du statut de la femme.

