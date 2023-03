Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Jean-Pierre Forgues est nommé, à compter du 16 mars 2023, secrétaire adjoint au ministère du Conseil exécutif. M. Forgues est directeur des relations intergouvernementales au Secrétariat du Québec aux relations canadiennes de ce ministère.

La Financière agricole du Québec

M. Ernest Desrosiers est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général de La Financière agricole du Québec.

M. Marc Gagné est nommé, à compter du 11 avril 2023, vice-président de La Financière agricole du Québec. M. Gagné est directeur général de l'administration du Vérificateur général du Québec.

Mme Virginie Simard est nommée, à compter du 16 mars 2023, vice-présidente de La Financière agricole du Québec. Mme Simard est directrice territoriale au Centre de services de Lévis de cette société.

Sûreté du Québec

M. André Goulet est nommé de nouveau directeur général adjoint de la Sûreté du Québec.

Tribunal administratif du travail

Mme Noémi Lamontagne-Girard est nommée, à compter du 27 mars 2023, membre du Tribunal administratif du travail. Mme Lamontagne-Girard est coordonnatrice du Service de santé-sécurité et d'environnement au sein de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

M. David Martinez est nommé, à compter du 27 mars 2023, membre du Tribunal administratif du travail. M. Martinez est avocat à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Conseil de la justice administrative

Mme Julie Charbonneau est nommée de nouveau membre du Conseil de la justice administrative.

École nationale d'administration publique

M. Martin Pâquet est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

Société des Traversiers du Québec

Mmes Anne Baril et Marie Hélène Cloutier ainsi que M. Michel Blais sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Société des Traversiers du Québec.

Télé-université

Mme Béatrice Pudelko est nommée membre du conseil d'administration de

Télé-université.

Université du Québec à Trois-Rivières

M. Olivier Malo est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

