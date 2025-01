Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

Mme Judith Lupien est nommée, à compter du 1er février 2025, régisseuse et présidente par intérim de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. Mme Lupien est régisseuse et vice-présidente de cette régie.

M. Frédéric Gouin est nommé, à compter du 3 février 2025, régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. M. Gouin est membre à temps partiel de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.

Tribunal administratif de déontologie policière

Mme Mélanie Bédard est nommée, à compter du 10 février 2025, membre à temps plein du Tribunal administratif de déontologie policière. Mme Bédard est directrice et avocate des bureaux d'aide juridique de Shawinigan et de La Tuque du Centre communautaire juridique de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Mmes Caroline Jennis et Mélanie Tremblay sont nommées membres à temps partiel du Tribunal administratif de déontologie policière.

Office de la protection du consommateur

MM. François Bibeau, Jean Paul Dutrisac et Yvan Niquette sont nommés de nouveau membres de l'Office de la protection du consommateur.

Mme Maude Noël-Létourneau est nommée membre de cet office.

Université du Québec à Montréal

Mme France Boucher est nommée membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

