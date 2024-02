MONTRÉAL, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Repas WeCook (« WeCook ») a annoncé aujourd'hui la nomination de Michel Gagné à titre de président et chef de la direction de l'entreprise. Cette annonce s'inscrit dans la visée de consolidation de WeCook au Canada à titre de chef de file du prêt-à-manger livré à domicile. En parallèle, le cofondateur et chef de la direction Étienne Plourde a été nommé vice-président du conseil.

De gauche à droite, Étienne Plourde, cofondateur de WeCook et vice-président du conseil, et Michel Gagné, nouvellement nommé président et chef de la direction de WeCook (Groupe CNW/WeCook)

« Après dix ans à la barre, le temps est venu de passer le flambeau. Michel, qui s'est joint à nous en tant que chef de l'exploitation il y a un an, a déjà tracé une marque indélébile dans notre entreprise. Sa nomination au poste de président et chef de la direction témoigne de ces retombées, mais aussi de ses compétences accrues en exploitation et en leadership. Celles-ci sont tout indiquées pour s'assurer que tous les aspects de notre entreprise continuent à soutenir notre croissance rapide, notamment le maintien de nos normes élevées pour la qualité des repas, la personnalisation des menus et la satisfaction de la clientèle », a souligné Étienne Plourde. « Grâce à la nomination de Michel et à mon nouveau rôle de vice-président du conseil, je pourrai désormais me concentrer sur la vision d'ensemble de WeCook et sur notre stratégie à long terme en vue de réaliser une croissance rentable constante partout au Canada. Je suis impatient d'entamer cette nouvelle étape et de découvrir ce qui attend WeCook et l'ensemble de notre équipe. »

« Depuis l'annonce, en mai 2022, de l'investissement stratégique par le Groupe alimentaire Claridge dans Repas WeCook, nous avons été impressionnés par la capacité de l'équipe à consolider davantage la position de leadership de l'entreprise et à générer une croissance rentable à long terme. Sous la gouverne de Michel, nous sommes convaincus que WeCook augmentera ses capacités de transformation alimentaire et de distribution pour appuyer son succès constant à livrer des repas personnalisables et préparés par un chef au Canada. De plus, WeCook continuera à profiter de la surveillance stratégique et de l'expertise d'Étienne en tant que vice-président du conseil », a mentionné Bob Leonidas, président du conseil de WeCook et président et chef de la direction du Groupe alimentaire Claridge.

« Je suis emballé et honoré d'avoir été nommé président et chef de la direction de WeCook. Je continuerai à bâtir sur les fondations solides et la recette gagnante qu'Étienne et toute l'équipe ont mises en place au cours des dix dernières années. Je suis impatient de promouvoir l'excellence en matière d'exploitation et d'exécution afin de consolider le leadership de WeCook dans la livraison de repas prêt-à-manger frais et nutritifs à l'échelle du pays, tout en atteignant nos objectifs financiers et de croissance ambitieuse », a précisé Michel Gagné.

Michel Gagné compte plus de 30 ans d'expérience à des postes de direction, principalement dans l'industrie alimentaire. Avant de se joindre à WeCook en janvier 2023 à titre de chef de l'exploitation, M. Gagné occupait le poste de chef de l'exploitation à The Green Organic Dutchman. Auparavant, il a dirigé les divisions des viandes de Colabor pendant plus de cinq ans, en plus d'avoir occupé divers postes d'exploitation au sein d'importantes entreprises alimentaires canadiennes, dont Aliments Maple Leaf, Aliments BCI et Cargill.

À propos de Repas WeCook

Repas WeCook a été fondé en 2013 par deux jeunes entrepreneurs, Étienne Plourde et Jonathan Roy, qui souhaitaient passer moins de temps en cuisine, sans pour autant négliger une alimentation nutritive de qualité supérieure. Tous les repas sont préparés par un chef cuisinier sur place, en utilisant uniquement les ingrédients les plus frais provenant de fournisseurs locaux et conçus dans un environnement prônant le zéro déchet. L'offre comprend des repas prêts-à-manger personnalisables et renouvelés chaque semaine, des aliments scellés sous vide, des collations et certains produits d'épicerie. La demande pour le prêt-à-manger de WeCook a connu une croissance de 1000 % depuis 2019 et a réussi à créer 500 nouveaux emplois. L'entreprise compte actuellement deux centres de production au Québec et livre directement aux consommateurs plus de 5 millions de repas par année en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick.

À propos du Groupe alimentaire Claridge

Le Groupe alimentaire Claridge est un véhicule d'investissement créé par Claridge inc., avec la participation d'Investissement Québec, du Fonds de solidarité FTQ et de Desjardins Capital. Il a pour mission de soutenir les entreprises de transformation alimentaire du Québec qui présentent un fort potentiel de croissance, en leur fournissant les ressources financières, l'accompagnement managérial et opérationnel, les connaissances des tendances mondiales ainsi qu'un important réseau de partenaires afin de soutenir et d'accélérer leur croissance au Québec, au Canada et en Amérique du Nord.

