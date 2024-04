Nominations chez Fondaction : Stéphan Morency devient vice-président exécutif, Initiatives stratégiques, et Claire Bisson, vice-présidente et cheffe de l'Investissement

MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction, annonce un changement important dans son équipe de direction. Après cinq ans au poste de vice-président et chef de l'Investissement, Stéphan Morency devient vice-président exécutif, Initiatives stratégiques, un rôle inédit au sein de l'organisation qui lui permettra d'exercer un leadership étendu dans des projets transversaux prioritaires pour le développement de Fondaction. Claire Bisson prend sa relève et devient vice-présidente et cheffe de l'Investissement, une fonction centrale dans la mise en œuvre de la stratégie de finance durable de Fondaction. Relevant directement de Geneviève Morin, Stéphan Morency et Claire Bisson prendront leurs nouvelles fonctions et leur poste au sein du comité de direction de Fondaction à compter du lundi 22 avril 2024.« C'est emballant de voir Fondaction continuer d'évoluer, de croître et ses leaders grandir avec l'organisation », souligne Geneviève Morin. « La création d'un nouveau rôle au sein de sa direction donnera à Fondaction l'impulsion nécessaire pour aller toujours plus loin dans sa volonté d'être un acteur de la transformation positive de l'économie. »

Stéphan Morency s'est joint à Fondaction en 2009, en tant que directeur de portefeuille. Il a ensuite été nommé directeur de portefeuille principal en 2012, chef adjoint de l'Investissement en 2017 puis chef de l'Investissement en 2019. Il a amené une transformation profonde des pratiques d'investissement avec une stratégie de finance durable entièrement axée sur la recherche continue de solutions financières durables et une classification des investissements qui distingue Fondaction. On lui reconnaît plusieurs innovations structurantes en finance durable. Dans les dernières années, il a notamment mis sur pied la filiale Fondaction Gestion d'actifs (FGA), un gestionnaire d'impact qui crée et déploie des solutions financières innovantes et performantes pour résoudre de grands enjeux environnementaux et sociétaux tout en générant des rendements compétitifs. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il continuera d'assumer son rôle de président exécutif du conseil d'administration de FGA.

Avant son arrivée à Fondaction, il a œuvré comme analyste financier chez Deloitte (1995-1998) puis directeur de portefeuille chez Desjardins Capital (1998-2001) et enfin comme entrepreneur et fondateur de deux entreprises (2001-2009). Diplômé de l'Université Concordia, il a une formation en finance et en droit des affaires.

Geneviève Morin souligne : « Stéphan et moi travaillons ensemble et de très près depuis de nombreuses années. J'ai toujours été impressionnée par sa vision, son intelligence, sa capacité à mobiliser et sa détermination. Je suis ravie de le voir prendre ce nouveau défi à bras le corps, de tracer de nouveaux chemins d'avenir pour Fondaction. Stéphan est la personne tout indiquée pour amener Fondaction à se dépasser et à accroître son impact positif sur l'économie, la société et la planète au cours des prochaines années. »

Claire Bisson s'est jointe à Fondaction en 2010. En tant que cheffe adjointe de l'Investissement, elle a développé des stratégies d'investissements basées sur les thématiques de la lutte contre les changements climatiques, l'agroalimentaire durable, le développement de villes et de communautés durables ainsi que la santé et le bien-être. Elle a progressivement élargi son champ d'action pour couvrir tous les investissements directs en entreprise en plus de contribuer à la création d'une équipe entièrement dédiée à l'investissement d'impact en 2020, une première pour un investisseur institutionnel au Québec.

Avant de se joindre à Fondaction, Claire a occupé différentes fonctions dans des PME du secteur technologique et œuvré pendant une douzaine d'années au sein du Mouvement Desjardins où elle a développé une approche de financement pour les entreprises de la nouvelle économie, assumé le démarrage et la direction générale d'un Fonds d'investissement régional, assuré la direction du bureau régional de Desjardins Capital et participé au développement d'une nouvelle direction en acquisition d'entreprises. Elle est titulaire d'un MBA de l'Université Laval.

Geneviève Morin souligne : « Véritable maître d'œuvre de notre stratégie d'investissement, le poste de cheffe de l'Investissement joue un rôle clé dans nos activités, notre réussite et notre impact. C'est un rôle à la mesure du talent de Claire, qui est reconnue au sein de Fondaction comme dans tout l'écosystème pour son leadership en finance durable et sa capacité à déployer une vision stratégique en actions, en projets et en résultats ».

