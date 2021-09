Nominations au Conseil du patrimoine de Montréal

MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal est heureux de recommander au conseil municipal les nominations de diverses personnes d'exception à titre de membres du Conseil du patrimoine de Montréal (CPM). Le CPM est l'instance consultative de la Ville en matière de patrimoine. Son mandat consiste notamment à formuler des avis et à émettre des commentaires et des recommandations afin d'améliorer la compréhension, la conservation et la mise en valeur du patrimoine dans le cadre des plans, projets et politiques qui lui sont soumis.

« Je tiens à féliciter les nouveaux membres et ceux dont le mandat est renouvelé pour un deuxième terme. Je veux aussi remercier toutes les personnes qui s'impliquent au Conseil du patrimoine. C'est une instance d'une grande importance pour la préservation du patrimoine de notre métropole. Les avis du CPM, présentés au conseil municipal ou aux conseils d'arrondissement, contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du patrimoine de la Ville. Les personnes qui siègent au Conseil participent donc activement et directement à la protection et à la mise en valeur du patrimoine montréalais », a déclaré Émilie Thuillier, membre du comité exécutif responsable de la démocratie et transparence, des communications et de l'expérience citoyenne et du patrimoine.

Le CPM est constitué de neuf membres nommés par le conseil municipal. Les personnes sont choisies en fonction de leur intérêt et de leur expérience à l'égard du patrimoine. À la suite d'un appel de candidatures, un comité de sélection a été formé et s'est réuni pour sélectionner de nouveaux membres.

Ainsi, le comité exécutif recommande d'approuver les nominations de trois nouvelles personnes à titre de membres du CPM, soit Giovanni Diodati (architecte), Christophe-Hubert Joncas (urbaniste) et Mira Haidar (architecte paysagiste), cette dernière agissant à titre de membre suppléante du CPM.

Le comité exécutif recommande d'approuver le renouvellement du mandat des membres suivants pour un second terme de trois ans: Madeleine Demers (architecte et urbaniste), Martin Drouin (professeur études urbaines et touristiques), Eve Wertheimer (architecte en conservation), Audrey Monty (architecte spécialisée en développement durable), Cornelia Garbe (experte en écologie forestière), Christian Gates St-Pierre (archéologue) et Daniel Durand (architecte spécialisé en patrimoine).

De plus, le comité exécutif recommande de désigner Martin Drouin à titre de deuxième vice-président du Conseil.

Finalement, la Ville de Montréal désire remercier Luce Lafontaine, Nicole Valois et Georges Drolet, membres sortants, pour leur implication.

Soulignons qu'à la suite de ces recommandations, le Conseil du patrimoine de Montréal sera composé de 6 hommes et de 6 femmes.

