Nominations au conseil de la CSF : Mandat 2023-2024

Gino-Sébastian Savard nommé président du conseil; les délégués élus à l'AGA entérinent les compétences multidisciplinaires des professionnels du futur

MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - En marge de l'Assemblée générale annuelle de la Chambre de la sécurité financière (« CSF » ou la « Chambre »), tenue le 8 juin dernier, le conseil d'administration a reconduit le mandat du président du conseil, M. Gino-Sébastian Savard. Il s'agit d'un troisième mandat à titre de président du conseil pour M. Savard. Deux vice-présidents ont également été nommés, soit Mme Anne Côté et M. Sylvain De Champlain, pour un cinquième et un troisième mandat, respectivement.

« Je suis honoré par ma réélection à titre de président du conseil d'administration et je remercie chaleureusement mes collègues pour ce témoignage de confiance », a déclaré M. Savard. « Je suis très fier des nombreux projets structurants qui ont été livrés et inaugurés en 2022 : notre modèle d'encadrement québécois est une référence dans l'industrie et la Chambre est un organisme d'autoréglementation crédible et respecté grâce, entre autres, à l'expertise et à l'engagement de nos administrateurs. Je profite donc de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à Mme Chantal Jobin, administratrice élue dans la discipline du courtage en plans de bourses d'études et à nos nouveaux administrateurs nommés par le ministre des Finances, soit M. Richard Blain, Mme Nancy Chahwan, M. Eddie Leschiutta et Mme Suzie Prince. »

« Je voudrais également souligner l'apport des membres sortant du conseil d'administration, soit Mme Paulette Legault, M. Georges Morin, Me François Ramsey et Mme Sophie Vallée. Merci pour votre soutien tout au long de votre mandat », a ajouté M. Savard.

Le conseil d'administration est constitué de membres élus par leurs pairs et de cinq administrateurs indépendants, nommés par le ministre des Finances du Québec :

M me Daniela Altgauzen

Administratrice élue - Courtage en épargne collective





Administrateur élu - Assurance collective de personnes





Administrateur indépendant





Administratrice indépendante





Vice-président, Président du comité des ressources humaines

Administrateur élu - Courtage en épargne collective





Administratrice élue - Courtage en plans de bourses d'études





Administrateur élu - Assurance de personnes





Administrateur indépendant





Administratrice indépendante





Président du conseil

Administrateur élu - Assurance de personnes





Administrateur élu - Planification financière

Compétences multidisciplinaires de demain

Depuis l'automne 2022, la Chambre a consulté ses membres et tenu des ateliers de travail avec des responsables de la conformité, des responsables du développement professionnel, et des responsables de la distribution, afin de bien identifier les compétences essentielles que les professionnels devront maîtriser pour continuer à répondre aux besoins leurs clients et s'acquitter de leurs importantes responsabilités. Cette démarche servira à définir la stratégie de la Chambre en matière de développement professionnel et de qualité des pratiques et à préciser le périmètre de son offre de formation continue.

Les principales compétences identifiées, qui ont été présentés en atelier lors de l'Assemblée générale annuelle des délégués élus par les membres le 8 juin dernier, sont :

La considération sincère pour autrui et l'aisance à s'adapter à une diversité de personnes, qui permettent de soutenir une forte orientation vers les consommateurs de produits et services financiers;





Les compétences relationnelles, comme l'écoute et la capacité de s'exprimer avec impact et influence, sont incontournables. L'entretien d'un fort réseau de contacts et la génération de nouvelles occasions d'affaires sont aussi des habiletés clés en lien avec la réalisation d'objectifs d'affaires;





La maîtrise de nombreuses solutions complexes et la rigueur dans la réalisation du travail demeurent des exigences importantes de la profession. L'accent est ainsi mis sur la capacité d'apprendre et le souci de continuer de se développer en continu; et finalement





La collaboration et la nécessité de travailler avec plusieurs autres professionnels, l'expertise complémentaire desquels permettra de couvrir les besoins holistiques de la clientèle.

« Nous allons nous servir du travail sur les compétences et de la vigie de marché pour développer notre stratégie et, potentiellement, des parcours de développement professionnel. La prochaine étape du processus permettra notamment de déterminer comment favoriser l'accès à la formation continue, quels formats prioriser, quelles méthodes et technologies utiliser et, surtout, comment intéresser les professionnels », a déclaré Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la Chambre de la sécurité financière.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 33 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Renseignements: Geneviève Fontaine, [email protected], 514-434-2347