Nominations au conseil d'administration - L'année 2020 marquée par le maintien des activités de protection du public

MONTRÉAL, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pour la première fois de son histoire, la Chambre de la sécurité financière tenait hier, en mode virtuel, son assemblée générale annuelle à laquelle participaient près de 200 membres de son collège électoral. À cette occasion, la Chambre a démontré tous les efforts consentis pour remplir sa mission de protection du public durant cette année marquée par une pandémie mondiale et par une résilience certaine de tous ses membres.

2020 : une année marquée par le maintien des activités de protection du public

Pour le président du conseil d'administration, Gino-Sébastian Savard, « l'année 2020 confirme la justesse du modèle d'intervention de la Chambre. Nous avons été à même de constater la pertinence d'un organisme d'autoréglementation comme le nôtre, capable de manœuvrer avec agilité, mais surtout de conduire ses activités dans le meilleur intérêt du public et de ses parties prenantes. »

Dans son allocution, M. Savard a reconnu l'importance d'accompagner les quelque 32 000 membres de la CSF dans leurs responsabilités professionnelles, surtout pendant une période où l'incertitude a régné. Dans ce contexte, il a souligné la résilience de la Chambre à poursuivre des activités de protection du public en citant l'exemple du comité de discipline qui, dès le mois d'avril 2020, soit un mois après le décret du confinement, a adapté ses travaux sans altérer la réalisation de son mandat.

Pour sa part, la présidente et chef de la direction, Me Marie Elaine Farley, a précisé que « les ajustements effectués pour le maintien de l'ensemble des activités de la Chambre ont mobilisé la direction et tous les employés que je remercie chaleureusement pour avoir su adapter rapidement les services aux divers modes de prestations virtuels. Les priorités ont été réorientées et les façons de faire ont été adaptées grâce à l'agilité de toutes les équipes de la CSF. La transformation de l'organisation, amorcée en 2019, a permis d'insuffler davantage de fluidité et d'efficience entre nos différents secteurs d'activité, des avantages indéniables pour traverser une année si singulière tout en soutenant la profession. »

Des initiatives qui porteront leurs fruits à long terme

Les nouvelles exigences liées à la pandémie ont accéléré la mise en place de plusieurs initiatives, notamment en ce qui concerne l'utilisation des plateformes numériques sécurisées. À ce chapitre, Me Farley et son équipe ont introduit trois nouveaux webinaires portant sur l'actualité économique, la cybersécurité et la protection des renseignements personnels, l'enrichissement du contenu du site InfoDéonto, la diffusion de trois nouvelles capsules d'informations pour accompagner les membres et faciliter la relation entre le consommateur et son conseiller, et, finalement, le rehaussement du service aux clientèles et relations avec les communautés, service qui a été hautement sollicité pendant l'année.

La protection du public, au cœur des actions de la CSF

Pour la CSF, la protection du public passe par le maintien de la confiance du public envers le système des services financiers, et ce, dans un environnement où les technologies et les rapports humains sont en profonde mutation. C'est dans ce contexte que le curriculum de formation a été bonifié avec l'introduction d'un nouveau cours obligatoire en conformité. Celui-ci aborde tout particulièrement plusieurs enjeux actuels, tels les conflits d'intérêt, les personnes en situation de vulnérabilité et la protection des données personnelles.

Mission accomplie pour la CSF

Pour M. Savard et Me Farley, la Chambre n'aurait pu traverser l'année 2020 sans la contribution de tous. Ils ont remercié les membres du conseil d'administration pour l'appui démontré durant cette période. Ils ont aussi reconnu l'engagement de tous les employés et leur souci de remplir adéquatement la mission de protection du public en dépit des contraintes vécues en 2020.

Enfin, ils ont adressé des remerciements spéciaux aux 32 000 membres de la CSF qui se sont acquittés de leurs responsabilités durant cette période historique. M. Savard a conclu son rapport de façon non équivoque en soulignant leur immense apport. « Vos compétences, votre souci de bien servir vos clients et de bien répondre à leurs besoins et le dévouement dont vous avez fait preuve ont balisé nos vies pour préserver notre patrimoine à tous, » a-t-il mentionné.

« L'année a été remplie de défis. Nous avons été invités au dépassement pour assurer une prestation de service à la hauteur de notre engagement envers la protection du public. Nous sommes fiers d'avoir réussi, » ont déclaré M. Savard et Me Farley.

Nominations au conseil d'administration 2021-2022

Hier également, les membres du conseil d'administration ont élu Alain C. Roy au poste de président du conseil. M. Roy, hautement impliqué dans la profession et avec la Chambre depuis de nombreuses années, succède à Gino-Sébastian Savard. M. Roy a été impliqué dès les débuts de la Chambre avec l'introduction de la formation continue afin que la profession puisse se doter de hauts standards.

Les membres du conseil d'administration ont également nommé les deux vice-présidents du conseil, soit M. Sylvain de Champlain et Mme Anne Côté.

